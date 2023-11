El consumo de marihuana podría aumentar las probabilidades de sufrir un infarto o insuficiencia cardíaca

Puntos clave. El riesgo de problemas cardíacos graves y accidentes cerebrovasculares aumenta para los pacientes mayores que fuman marihuana regularmente. La nueva investigación será presentada en una reunión de la Asociación Americana del Corazón. Los hallazgos coinciden con un creciente uso de la marihuana medicinal

LUNES, 6 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Las personas que consumen marihuana medicinal regularmente pueden estar aumentando su riesgo de un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, sugiere una nueva investigación.Un estudio encontró que el uso de cannabis entre pacientes mayores aumenta el riesgo de ataque al corazón o accidente cerebrovascular en un 20%. El segundo estudio encontró que el uso de cannabis aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 34%.Los estudios están programados para ser presentados en una próxima reunión de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), en Filadelfia. La investigación presentada en reuniones debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares."Los pacientes y los médicos deben ser conscientes de estos eventos ya que hemos visto que a más pacientes se les está comenzando con marihuana", dijo el Dr. Avilash Mondal, internista del Hospital Nazareth en Filadelfia e investigador principal del primer estudio.En ese estudio, el equipo de Mondal examinó a casi 29,000 usuarios de marihuana mayores de 65 años que formaban parte de una base de datos nacional de estadías hospitalarias de pacientes internos. Ninguno fumaba cigarrillos de tabaco tradicionales.De esa población, el 14% sufrió un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.Aquellos con trastorno por consumo de cannabis que sufrieron un ataque al corazón o accidente cerebrovascular tenían más probabilidades de ser pacientes afroametricanos, con SIDA, abuso de alcohol o drogas, depresión o presión arterial alta, encontró el estudio.Este estudio no prueba que la marihuana cause ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares, solo que parece haber una asociación, dijo Mondal.Sin embargo, sospecha que fumar marihuana puede tener los mismos efectos que fumar cigarrillos, incluido un aumento en el riesgo de eventos cardíacos importantes.El segundo estudio fue dirigido por el Dr. Yakubu Bene-Alhasan de Medstar Health en Baltimore.A partir de datos sobre 157,000 usuarios de marihuana, su equipo encontró que durante cuatro años de seguimiento, casi el 2% desarrolló insuficiencia cardíaca. Las personas que usaban cannabis diariamente tenían un 34% más de riesgo en comparación con aquellos que nunca lo usaron.Este riesgo fue el mismo independientemente de la edad, el sexo o el historial de fumar.Cuando se tuvo en cuenta la enfermedad de las arterias coronarias, el riesgo de insuficiencia cardíaca se redujo del 34% al 27%, lo que sugiere que la enfermedad de las arterias coronarias puede ser la vía del uso de marihuana a la insuficiencia cardíaca."Nuestros resultados deberían animar a más investigadores a estudiar el uso de la marihuana para comprender mejor sus implicaciones en la salud, especialmente sobre el riesgo cardiovascular", dijo Bene-Alhasan en un comunicado escrito.Si la marihuana realmente causa problemas cardiovasculares aún no está claro, según Paul Armentano, director adjunto de NORML, que aboga por la legalización de la marihuana.Armentano señaló que un estudio publicado en la edición de octubre de la revista Circulation no encontró un riesgo aumentado de problemas cardíacos entre los usuarios de marihuana. Otros estudios también han fallado en mostrar una asociación entre la droga y eventos cardiovasculares, dijo."Mi suposición es que es la asociación con otros comportamientos no saludables más que el uso de cannabis per se lo que está impulsando la asociación destacada en estos últimos documentos de la AHA", explicó.Es bien sabido que inhalar cannabis mediante un vaporizador mitiga significativamente la exposición a la combustión, y el uso de vaporizadores de cannabis herbal ha sido determinado como seguro y efectivo, dijo Armentano."Por supuesto, los mercados legales de cannabis también ofrecen ahora una variedad de formulaciones no inhalables de productos infundidos con cannabis", añadió.Un experto dijo que otros estudios, sin embargo, han vinculado la marihuana con ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares, y aunque no se sabe cómo la droga contribuye a estos problemas, las personas deberían estar conscientes de los peligros potenciales."El uso de marihuana se ha asociado con un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares en estudios previos", dijo el Dr. Gregg Fonarow, director del Centro de Cardiomiopatía Ahmanson-UCLA en Los Ángeles."Se necesitan más estudios para validar estos hallazgos y explorar más los mecanismos potenciales", añadió Fonarow. "Las personas deben estar conscientes de la evidencia emergente con respecto al uso de marihuana y los diferentes tipos de riesgo cardiovascular".Más informaciónPara más información sobre los daños de la marihuana, visite la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental de EE:UU.FUENTES: Avilash Mondal, MD, internista, Hospital Nazareth, Filadelfia; Paul Armentano, director adjunto, NORML, Washington, D.C.; Gregg Fonarow, MD, director, Centro de Cardiomiopatía Ahmanson-UCLA, Los Ángeles; comunicado de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 6 de noviembre de 2023; presentación, reunión de la Asociación Americana del Corazón, Filadelfia, 11 de noviembre de 2023