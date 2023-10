Este es tu cerebro en Zoom

LUNES, 30 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Puede que estés hablando con una persona real mientras estás en Zoom, pero para tu cerebro simplemente no es lo mismo que una conversación cara a cara.Una nueva investigación utilizando herramientas de imagenología sofisticadas encontró que la actividad cerebral de las personas involucradas en una conversación se ve diferente a la de dos personas conversando en Zoom."En este estudio, descubrimos que los sistemas sociales del cerebro humano están más activos durante encuentros reales en persona que en Zoom", dijo la autora principal Joy Hirsch. Ella es profesora de psiquiatría, medicina comparativa y neurociencia en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut."Zoom parece ser un sistema de comunicación social empobrecido en relación con las condiciones presenciales", explicó en un comunicado de prensa de Yale.Zoom, por supuesto, es una plataforma popular de videoconferencias.La mayoría de las investigaciones previas que utilizaron herramientas de imagen para rastrear la actividad cerebral involucraron a individuos solos, en lugar de a pares en entornos naturales.Los investigadores señalaron que los cerebros humanos están finamente sintonizados para procesar señales faciales durante encuentros en persona.En este estudio, que registró respuestas del sistema neural en los dos tipos de conversaciones, se asoció un aumento de la señalización neural entre los participantes en conversaciones cara a cara con un mayor tiempo de mirada y pupilas más dilatadas.Esto sugirió un aumento de la excitación en los dos cerebros.Los participantes en interacciones en persona también tuvieron un aumento de la actividad de las ondas cerebrales característico de una mayor capacidad de procesamiento facial, dijeron los autores del estudio.Los investigadores también encontraron una actividad neural más coordinada entre los cerebros de los individuos que conversaban en persona. Esto sugiere un aumento en los intercambios recíprocos de señales sociales entre los pares, dijeron los autores."En general, las interacciones sociales dinámicas y naturales que ocurren espontáneamente durante las interacciones en persona parecen ser menos evidentes o estar ausentes durante los encuentros en Zoom", dijo Hirsch. "Este es un efecto realmente robusto".Las interacciones cara a cara en vivo son importantes para los comportamientos sociales naturales de los humanos, dijo Hirsch."Las representaciones en línea de las caras, al menos con la tecnología actual, no tienen el mismo 'acceso privilegiado' a los circuitos neurosociales en el cerebro que es típico de la parte real", dijo ella.Los hallazgos del estudio se publicaron el 25 de octubre en la revista Imaging Neuroscience.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre conectividad social y salud.FUENTE: Universidad de Yale, comunicado de prensa, 25 de octubre de 2023