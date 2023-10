Un estudio planteó por qué hay diagnósticos erróneos de encefalopatía traumática crónica en atletas

La ETC afecta no solo a atletas, sino también a veteranos militares y otros pacientes con historial de trauma cerebral

(HealthDay News) - Los exjugadores profesionales de fútbol con síntomas de depresión o ansiedad tienen muchas más probabilidades de recibir un diagnóstico no verificable de encefalopatía traumática crónica (ETC) que los jugadores sin esas condiciones de salud mental, según un nuevo estudio.

Te puede interesar: Día Mundial contra la Meningitis: cuáles son los síntomas y por qué es esencial la vacunación

Los jugadores con depresión tienen 9.5 veces más probabilidades de ser diagnosticados con ETC, mientras que aquellos con depresión y ansiedad son 12 veces más propensos, mostraron los resultados del estudio. El problema radica en que en este momento, la ETC solo puede diagnosticarse como parte de una autopsia cerebral.

“La ETC solo puede diagnosticarse después de la muerte”, dijo el autor principal, Shawn Eagle, profesor asistente de investigación en cirugía neurológica en la Escuela de Medicina Mailman de la Universidad de Columbia. “No debería ser diagnosticado en nadie mientras están vivos. Ser informado de que tiene ETC cuando está vivo es un problema porque no hay una prueba válida para diagnosticar ETC en una persona viva”.

Te puede interesar: Parálisis cerebral: cuáles son las causas y los síntomas de una enfermedad grave que se detecta en la infancia

Los investigadores argumentan que los médicos de esos jugadores están errando al entregar un diagnóstico de ETC, porque existen tratamientos efectivos para los trastornos del estado de ánimo que llevaron al diagnóstico.

“La depresión, la ansiedad y la apnea del sueño producen síntomas cognitivos, son afecciones tratables y deben distinguirse de la enfermedad neurodegenerativa”, dijo Eagle. “La ETC es una enfermedad neurodegenerativa sin tratamientos disponibles ni diagnóstico posible en una persona viva”.

Te puede interesar: Qué tan confiable es ChatGPT para responder preguntas médicas

La ETC es una enfermedad cerebral degenerativa que puede ser causada por impactos repetidos en la cabeza y conmociones cerebrales. Suele afectar a los atletas que practican deportes de contacto, pero también se ha encontrado en veteranos militares y otras personas con un historial de trauma cerebral repetido.

Los cambios cerebrales específicos relacionados con la ETC, como la acumulación de una proteína llamada tau, se pueden encontrar durante una autopsia. Pero no se ha vinculado claramente ningún síntoma específico con la ETC.

De hecho, muchos posibles síntomas de la ETC pueden ser causados por otras condiciones. Los síntomas asociados con la ETC incluyen problemas para pensar, pérdida de memoria, comportamiento impulsivo, agresión, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias y problemas con el movimiento, como caminar y mantener el equilibrio.

Para el estudio, Eagle y sus colegas revisaron las respuestas a una encuesta de salud de exjugadores profesionales de fútbol. Más de 4,000 respondieron a la encuesta, y 77 (aproximadamente el 2%) dijeron que un médico les había diagnosticado ETC. La probabilidad de un diagnóstico de ETC fue significativamente mayor en jugadores con depresión o una combinación de depresión y ansiedad, encontró el estudio.

La intensa atención mediática sobre la ETC podría llevar a los médicos a diagnosticar la enfermedad en función de los síntomas de un trastorno del estado de ánimo, dijo Eagle. ”Nuestra preocupación en general es que un médico puede ser más propenso a asociar el antecedente del fútbol con la causa de esas cosas”, dijo. “Por ejemplo, si otra persona fuera al hospital sin antecedentes de fútbol y esos mismos síntomas, ningún médico le diría: debes tener ETC”.

El Dr. Charles Bernick, neurólogo del Centro para Salud Cerebral Lou Ruvo de la Cleveland Clinic, estuvo de acuerdo en que los médicos deberían dejar de lado la ETC al tratar a los exjugadores. ”Podemos diagnosticar ETC, pero los síntomas son tratables”, dijo. “Un médico debe estar tratando estas condiciones, ya sea apnea del sueño, depresión o ansiedad, que por sí mismas pueden estar causando el problema”.

Sin embargo, Bernick señaló que la mayoría de los médicos ya son conservadores al diagnosticar ETC. ”Uno pensaría que el riesgo de una verdadera ETC en una población de exjugadores de fútbol es más alto que el 2%”, dijo Bernick. “Por lo que parece que muchos médicos están haciendo lo que deberían estar haciendo”.

Al promocionar estudios sobre la ETC, Chris Nowinski, director ejecutivo de la Concussion Legacy Foundation, dijo: “enfatizamos que los trastornos de salud mental a mediana edad y los síntomas cognitivos entre los atletas de deportes de contacto pueden no estar relacionados con la ETC, y los pacientes deben buscar atención de un profesional médico”.Dijo que los médicos se encuentran en una posición difícil al tratar a exjugadores de la National Football League (NFL por sus siglas en inglés).

”Los estudios han demostrado que por lo menos el 10% de los exjugadores de la NFL tienen patología de ETC, y la prevalencia real probablemente sea mucho mayor”, dijo Nowinski. “Aunque no comprendemos todos las correlaciones clínicas de esta enfermedad neurodegenerativa, sabemos que no es benigna”.Cuando se han descartado todos los demás trastornos, muchos neurólogos académicos líderes se sienten cómodos dando un diagnóstico sospechoso de ETC a exatletas que tienen un deterioro cognitivo progresivo, dijo.”Eso no les impide tratar agresivamente los síntomas de salud mental”, agregó Nowinski.

El estudio fue publicado el 6 de octubre en la revista Sports Medicine.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más sobre la ETC.

FUENTES: Shawn Eagle, PhD, profesor asistente de investigación, cirugía neurológica, Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, Penn.; Charles Bernick, MD, MPH, neurólogo, Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center for Brain Health, Ohio; Chris Nowinski, PhD, director ejecutivo, Concussion Legacy Foundation, Boston; Sports Medicine, 6 de octubre de 2023.

* Dennis Thompson HealthDay Reporters © The New York Times 2023