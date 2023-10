La falsa y dañina "terapia de conversión" para personas LGBTQ sigue siendo prevalente, según un estudio

VIERNES, 6 de octubre de 2023 (Noticias HealthDay) -- En los Estados Unidos, la "terapia de conversión" para personas LGBTQ ha sido ampliamente condenada por las principales asociaciones médicas. Además, casi la mitad del país ha prohibido la práctica en menores.

Sin embargo, una nueva revisión de 16 investigaciones en seis naciones sugiere que la terapia de conversión está lejos de ser cosa del pasado.En promedio, casi uno de cada diez individuos LGBTQ en todo el mundo dice haber estado expuesto a esta práctica altamente problemática en algún momento de sus vidas, encontraron los investigadores.Dichas prácticas "incluyen intentos organizados para disuadir a alguien de adoptar o expresar una identidad LGBTQ o una identidad de género que difiere del sexo asignado al nacer", explicó el autor principal del estudio, Travis Salway. Es profesor asistente en el Centro de Equidad en Salud de Género y Sexual de la Universidad Simon Fraser, en Canadá.Pero "la vasta mayoría de la investigación sobre prácticas de conversión hasta la fecha demuestra limitada o ninguna efectividad, y un riesgo sustancial de daño, incluyendo depresión, ansiedad y, en algunos casos, suicidio", agregó Salway.Sin embargo, después de revisar estudios realizados en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Colombia y Corea del Sur, el equipo de Salway encontró que "las prácticas de conversión siguen siendo prevalentes, con aproximadamente el 8% de las personas LGBTQ habiendo estado expuestas en su vida".Esa cifra varió considerablemente de un país a otro, aumentando al 13% en Estados Unidos, mientras que disminuyó al 7% en Canadá. En promedio, el 12% de las personas transgénero dijeron haber sido sometidas a la práctica.Los hallazgos fueron publicados en línea el 4 de octubre en PLOS ONE."Nos desanima encontrar que las prácticas de conversión siguen siendo prevalentes", dijo Salway, "a pesar de la promulgación de leyes para prohibir estas prácticas perjudiciales, así como declaraciones profesionales de salud que las denuncian".Las políticas estatales varíanDe hecho, la mayoría de las principales asociaciones médicas se han pronunciado en contra de la terapia de conversión. En los Estados Unidos, estas incluyen la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Asociación Médica Gay y Lesbiana y la Academia Americana de Médicos de Familia.Mientras tanto, 22 estados y Washington, D.C., han aprobado legislaciones que prohíben la terapia de conversión para menores. Esos estados incluyen California y Nueva York. Otros cinco estados tienen prohibiciones parciales en sus libros.Por otro lado, 19 estados, incluido Texas, no tienen ninguna ley o política estatal que limite la práctica. Otros tres estados, incluyendo Florida, tienen prohibiciones que están bloqueadas debido a batallas judiciales en curso, según Family Equality.El resultado: casi 3 de cada 10 jóvenes LGBTQ estadounidenses entre las edades de 13 y 17 años residen en jurisdicciones que permiten la práctica, según el Consejo de Igualdad Familiar.Una razón por la cual la práctica ha perdurado es que esas prohibiciones no pueden abordar todo el alcance del problema, dijo Jason Cianciotto, vicepresidente de comunicaciones y políticas de la Crisis de Salud de Hombres Gays en la Ciudad de Nueva York."Ha sido muy importante para los estados y localidades aprobar estas leyes", reconoció Cianciotto. "Pero uno de los grandes problemas es que la mayoría de estas terapias están siendo proporcionadas por consejeros laicos basados en la religión, ministros e integrantes de la iglesia que no son terapeutas o practicantes con licencia, lo que significa que no han ido a la escuela para obtener un grado en psicología o escuela de medicina y obtener un título en psiquiatría. Si tienen alguna credencial, es de una escuela ministerial".Por el momento, hay poco que la legislación pueda hacer para abordar esta laguna, señaló."Estas prohibiciones estatales habrían incluido a los consejeros laicos si hubieran podido, pero no pueden. Y combina eso con el hecho de que las personas menores de 18 años tienen muy pocos derechos", agregó Cianciotto. "Así que es muy simple y fácil para los padres que tienen fuertes creencias religiosas y vienen de un lugar homofóbico, ir a algún lugar y obligar a su hijo a asistir. Y a menos que ese niño esté siendo tratado de una manera que cumpla con la definición legal de abuso, realmente no hay recurso".Viaje personalCianciotto sabe de lo que habla."Tenía 13 años cuando me llevaron por primera vez a un consejero cristiano laico", recordó. "¿Qué iba a hacer? ¿Tengo la capacidad a los 13 años de saber llamar a la policía y decir que estoy siendo abusado aquí? Por supuesto que no".Criado principalmente por una madre que abrazó el cristianismo fundamentalista, Cianciotto dijo que no había ningún pretexto sobre lo que estaba pasando."Estaba muy claro que eran consejeros cristianos", enfatizó. "Y el dogma religioso me enseñó que ser gay era una de las peores cosas que podías hacer. Y si ’elegía’ ser homosexual, viviría una vida solitaria y contraería SIDA y moriría".Inicialmente, Cianciotto fingió demencia. "Era un chico inteligente. Así que rápidamente me di cuenta de que la mejor manera de dejar de ir a este lugar es simplemente seguir adelante, y estar de acuerdo con todo lo que decían", dijo. "Lo cual hice".Pero cuando Cianciotto cumplió 16 años, fue forzado a regresar a la "terapia de conversión" por más de tres años."Todo lo que experimenté entonces es muy similar a lo que se practicaría hoy en día, lo que significa que comenzaríamos con una oración", dijo. "Y la cosmovisión a la que me sometieron se basó en su interpretación de la Biblia".La universidad resultó ser un punto de inflexión. Allí, conoció a otras personas LGBTQ y comenzó a "desarrollar un sentido de agencia", dijo Cianciotto."Me di cuenta de que no tengo que someterme. No tengo que hacer lo que mi madre o la iglesia pensaban que debería hacer. Pero entonces, por supuesto, me echaron de mi casa. Tuve que quedarme en sofás con amigos. No fue hasta que mi padre, hermanos y hermanas se involucraron que tuve un hogar nuevamente", dijo."Hoy tengo la vida que mi madre y mi iglesia me dijeron que nunca iba a tener", dijo Cianciotto, quien recientemente celebró el 20 aniversario de la primera cita con su esposo. "Tuve mucha suerte de tener un par de profesores en la escuela secundaria que me ayudaron a ver que es posible una vida feliz, que me dijeron lo valiosa y especial que era mi vida, y lo que valía la pena para mí luchar y sobrevivir lo que estaba pasando, porque cuando sea mayor prosperaré".Aun así, la "terapia de conversión" dejó su huella, en forma de una lucha de por vida contra la depresión, añadió."Veo a mi esposo, que creció en una familia de apoyo. Le hicieron burla en la escuela un poco, pero nada comparado con lo que yo pasé", dijo Cianciotto. "Y me pregunto cómo hubiera sido mi vida si la terapia de conversión hubiera sido un vestigio del pasado, si estas heridas no hubieran ocurrido en primer lugar, y mi corazón duele por todas esas personas que todavía están pasando por esto".Más informaciónHay más información sobre la terapia de conversión en Family Equality.FUENTES: Travis Salway, PhD, profesor asistente, Universidad Simon Fraser, Centro de Equidad en Salud de Género y Sexual, Centro Británico de Control de Enfermedades, Canadá; Jason Cianciotto, vicepresidente de comunicaciones y políticas, Crisis de Salud de Hombres Gays (GMHC), Ciudad de Nueva York; PLOS ONE, 4 de octubre de 2023, en línea.