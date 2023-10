Personas mayores, aquí están los medicamentos que pueden perjudicar sus habilidades de conducción

MIÉRCOLES, 4 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Algunos medicamentos comunes incluidos antidepresivos, somníferos y analgésicos, pueden atenuar las habilidades de conducción de los adultos mayores, según un nuevo estudio.

Se ha relacionado a muchas clases de medicamentos con el deterioro de los reflejos al conducir, como sugiere la etiqueta de advertencia "no maneje maquinaria pesada".Sin embargo, el nuevo estudio adoptó un enfoque particularmente riguroso para investigar el tema: siguió a adultos mayores durante hasta 10 años y probó sus habilidades de conducción con pruebas de carretera anuales.Resultó que aquellos que estaban tomando ciertas clases de medicamentos tenían un mayor riesgo de no aprobar la prueba de conducción en algún momento.Cuando los adultos mayores tomaban antidepresivos, sedantes/hipnóticos (medicamentos para dormir) o antiinflamatorios no esteroideos (AINE), tenían casi tres veces más probabilidades de obtener una calificación reprobatoria o "marginal" que aquellos que no los usaban.Los hallazgos no demuestran que los medicamentos sean los culpables, dijo el investigador principal, el Dr. David Carr, especialista en medicina geriátrica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.Puede ser difícil, dijo, trazar una línea directa entre un medicamento en particular y habilidades de conducción disminuidas: ¿Es ese medicamento, o la afección médica que está tratando u otro medicamento que un adulto mayor está tomando?En este estudio, sin embargo, Carr y sus colegas pudieron tomar en cuenta muchos factores, incluidas las condiciones médicas de los participantes, habilidades de memoria y pensamiento, problemas de visión y si vivían en vecindarios más acomodados o desfavorecidos.Y ciertos grupos de medicamentos todavía estaban vinculados a un peor desempeño en la conducción.Más allá de eso, Carr dijo, muchos de los medicamentos en cuestión se sabe que actúan sobre el sistema nervioso central, con posibles efectos secundarios, como somnolencia y mareos, que podrían afectar la conducción."La conclusión es que necesitamos prestar atención a esto y asesorar a nuestros pacientes", dijo Carr, agregando que duda que esto esté sucediendo rutinariamente.Lamentablemente, agregó, durante las visitas médicas ocupadas y con tiempo limitado, las discusiones sobre los efectos secundarios de los medicamentos pueden quedar en el olvido.Entonces, es donde los pacientes necesitan ser proactivos, dijo Carr: Haga preguntas sobre posibles efectos secundarios cuando reciba una nueva receta. Y si se pregunta sobre su lentitud u otros síntomas podrían deberse a un medicamento, hable con su proveedor de atención médica."No quisiéramos que nadie dejara de tomar su medicamento sin consultar a su proveedor de atención de salud", enfatizó Carr. "Hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio."Ese punto fue corroborado por Jake Nelson, director de defensa e investigación sobre seguridad vial en la organización sin fines de lucro AAA (Asociación Americana del Automóvil, por sus siglas en inglés)La buena noticia, dijo Nelson, es que su médico podría hacer algunas modificaciones, como cambiar a otro medicamento o ajustar la dosis o momento del día en que toma un medicamento en particular."No sienta que está siendo una carga al hacer estas preguntas", dijo Nelson, quien no participó en el estudio. "Se trata de poner su salud y seguridad en primer lugar".También, sin embargo, destacó el papel de la industria farmacéutica en abordar el problema. Hay mejores formas, dijo Nelson, de alertar a los usuarios de medicamentos sobre el riesgo de deterioro al conducir, que generalmente está enterrado en las "letras pequeñas".El estudio, publicado el 29 de septiembre en JAMA Network Open, involucró a 198 adultos que tenían 73 años, en promedio, al inicio. Ninguno tenía signos de deterioro cognitivo (problemas con la memoria, el juicio u otras habilidades cognitivas).Los participantes del estudio tuvieron revisiones anuales, que incluyeron una prueba de carretera con un instructor profesional de manejo, durante hasta 10 años (aproximadamente cinco años, en promedio). Durante ese período, el 35% recibió en algún momento una calificación reprobatoria o marginal en la prueba de carretera.Los adultos mayores que tomaban antidepresivos, somníferos o AINE tenían un mayor riesgo. Las probabilidades fueron mayores para aquellos con un antidepresivo o medicamento para dormir, con un 16% a 17% de rendimiento deficiente en carretera por año en general. Eso se comparó con tasas del 6% al 7% de sus pares que no usaban esos medicamentos.Hubo un par de sorpresas, dijo Carr. Los investigadores no encontraron una relación entre los antihistamínicos o los medicamentos anticolinérgicos y el rendimiento de conducción de los adultos mayores.Los antihistamínicos son notorios por hacer que los usuarios se sientan somnolientos. Los medicamentos anticolinérgicos se utilizan para tratar una variedad de condiciones, desde la vejiga hiperactiva hasta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y los síntomas de Parkinson. Pueden causar efectos secundarios como sedación y visión borrosa.Pero, dijo Carr, es posible que los conductores mayores en este estudio estuvieran usando antihistamínicos más nuevos y no sedantes o que hubiera pocas personas tomando anticolinérgicos para detectar un efecto significativo.Sin importar qué medicamentos puedan estar usando, Carr dijo que los adultos mayores deben hablar con su médico sobre cualquier señal de alerta, como sentirse somnoliento o más lento para reaccionar, o tener un "susto" en la carretera.Más informaciónAAA tiene recursos sobre conducción segura para adultos mayores.FUENTES: David Carr, MD, profesor, medicina geriátrica, medicina y neurología, Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri; Jake Nelson, MPH, MPP, director, defensa e investigación sobre seguridad vial, AAA, Washington, D.C.; JAMA Network Open, 29 de septiembre de 2023, en línea.