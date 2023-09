¿Es Eczema o Psoriasis? Un Experto Ofrece Consejo

VIERNES, 8 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) - El eczema y la psoriasis son afecciones cutáneas que pueden afectar la calidad de vida de una persona.

La mejor manera de saber cuál de las dos tienes si presentas una erupción pruriginosa o una sensación de ardor en la piel es consultar a un experto."Tanto el eczema como la psoriasis pueden afectar tu sueño, estado de ánimo y calidad de vida, así que es importante buscar ayuda si estás lidiando con estas condiciones", dijo la Dra. Catherine Emerson, dermatóloga en el Rush University Medical Center en Chicago.Comprender las diferencias entre psoriasis y eczema puede garantizar que estés recibiendo el tratamiento adecuado y tomando decisiones que te ayuden a evitar brotes.

Ambas condiciones pueden aparecer como piel seca y escamosa con picazón o ardor.

Ambas pueden surgir a cualquier edad, aunque el eczema suele comenzar en la infancia. A menudo se desarrolla junto con la rinitis alérgica y el asma. Estas condiciones a veces se denominan "tríada atópica".El eczema tiende a ser más pruriginoso que la psoriasis. Puede aparecer en la parte interior de los codos y detrás de las rodillas."La picazón es una característica definitoria del eczema", dijo Emerson en un comunicado de prensa del centro. "De hecho, a menudo se le llama ’la picazón que causa erupciones’. Puede presentarse como parches secos, protuberancias o incluso ampollas llenas de líquido".Aunque la psoriasis también puede causar picazón, no siempre lo hace.Se caracteriza por placas rojas, gruesas y escamosas con bordes definidos."La psoriasis clásicamente afecta el cuero cabelludo, codos y rodillas, pero también puede afectar los pliegues cutáneos, como en la ingle o región genital, así como las manos y los pies", dijo Emerson.Es fácil para un dermatólogo diferenciar entre las dos.La genética y los factores ambientales subyacen en ambas condiciones. También resultan de respuestas inmunitarias excesivas que conducen a la inflamación."Creemos que el eczema está relacionado con una barrera cutánea defectuosa que no hace un buen trabajo al retener el agua y mantener fuera irritantes y alérgenos", dijo Emerson.Las duchas excesivamente calientes y los jabones fuertes que eliminan el aceite de la piel pueden provocar brotes de eczema. La lana, las fragancias en detergentes o perfumes también pueden ser desencadenantes.Los factores ambientales aumentan el riesgo de desarrollar psoriasis. Se ha relacionado a los betabloqueantes y a los medicamentos para tratar la malaria con la psoriasis. Otros medicamentos, como los utilizados para tratar la depresión y problemas de salud mental, también pueden empeorar la condición.La obesidad, el tabaquismo y algunas infecciones pueden aumentar el riesgo de desarrollar psoriasis.Las personas que tienen eczema o psoriasis pueden experimentar alteraciones del sueño y problemas de salud mental. El rascado excesivo o la sequedad también pueden llevar a rupturas en la piel, que pueden conducir a infecciones secundarias.La respuesta inmunitaria excesiva involucrada en la psoriasis puede conducir a inflamación no solo en la piel, sino también en otros órganos del cuerpo. Las personas con psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y artritis, entre otras condiciones."La artritis psoriásica puede desarrollarse en aproximadamente el 30% de las personas con psoriasis", dijo Emerson.Es importante recibir tratamiento para ambas condiciones para prevenir erupciones y proteger la salud en general.Los tratamientos pueden comenzar con medicamentos antiinflamatorios tópicos para casos leves de cualquiera de las condiciones. Un dermatólogo puede recetar estas cremas y lociones y explicar cómo usarlas y posibles efectos secundarios.Un dermatólogo puede sugerir cambiar a un jabón menos agresivo y usar humectante después de bañarse.Para casos más graves de eczema o psoriasis, las opciones de tratamiento pueden incluir terapia con luz, medicamentos inmunosupresores orales o medicamentos inyectables.Los medicamentos orales e inyectables que tratan tanto la piel como las articulaciones pueden ser recetados para pacientes con psoriasis."Un dermatólogo puede hablar contigo sobre los beneficios y riesgos de estas diferentes opciones y elaborar un plan de tratamiento que funcione para ti", dijo Emerson.Más informaciónLa Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. tiene más información sobre las condiciones de la piel.FUENTE: Rush University Medical Center, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2023.