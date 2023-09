Beber alcohol no hace que los demás parezcan más atractivos, según un estudio

MIÉRCOLES, 30 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- Muchas personas han culpado al alcohol tras un lamentable encuentro de sexo casual, pero un nuevo estudio sugiere que no es verdad.

Más bien, el alcohol funciona como "valor líquido", según los hallazgos que se publicaron en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Es decir, es más probable que se acerque a alguien que ya considera atractivo, en lugar de que el alcohol haga que los demás parezcan más atractivos.

"Las personas que beben alcohol quizá se beneficien al reconocer que unas motivaciones e intenciones sociales valoradas cambian cuando se consume alcohol, de formas que quizá sean atractivas a corto plazo, pero posiblemente nocivas a largo plazo", advirtió en un comunicado de prensa de la revista la investigadora principal, Molly Bowdring, del Centro de Investigación en Prevención de la Universidad de Stanford.

Hace mucho que existe una creencia popular de que la borrachera hace que otras personas parezcan más atractivas, pero el fenómeno no se ha estudiado de forma sistemática, apuntaron los investigadores.

"El efecto bien conocido del alcohol en el atractivo a veces aparece en la literatura, pero no tan consistentemente como se prevería", apuntó el investigador sénior, Michael Sayette, director del Laboratorio de Investigación sobre el Alcohol y el Tabaco de la Universidad de Pittsburgh.

En general, las investigaciones anteriores han pedido a los participantes que simplemente califiquen el atractivo de otras personas mediante fotografías, mientras están sobrias y borrachas.

El nuevo estudio de Bowdring y Sayette añadió un elemento más realista: la posibilidad de conocer a las personas que se calificaban.

Los investigadores reclutaron a 18 parejas de amigos de sexo masculino que tenían 20 y tantos años, y les pidieron que calificaran el atractivo de personas que veían en fotografías y videos. Se buscaba que las parejas de amigos imitaran de forma específica las interacciones que ocurrirían en general en una situación social que implicara alcohol.

Se dijo a los participantes que quizá tendrían la oportunidad de interactuar con una de estas personas en un experimento futuro, y tras calificar el atractivo, se les pidió que eligieran a las personas que más les gustaría conocer.

Las parejas de hombres fueron dos veces al laboratorio: una vez en que bebieron alcohol, y otra vez en que les dieron una bebida no alcohólica.

Los investigadores no encontraron ninguna evidencia del efecto del alcohol en el atractivo percibido. Estar borracho no tuvo ningún rol en qué tan atractivas encontraron los participantes a otras personas.

Pero consumir alcohol sí afecto el deseo de los hombres de interactuar con las personas que encontraban atractivas.

Cuando bebieron alcohol, tenían casi el doble de probabilidades de elegir a uno de los cuatro candidatos más atractivos para conocerlos potencialmente en un estudio futuro, en comparación con cuando estaban sobrios.

Por tanto, el alcohol quizá no altere la percepción, sino que mejore la confianza en las interacciones, concluyeron los investigadores.

El alcohol provee a los hombres, y posiblemente a las mujeres, el valor para exponerse con las personas que encuentran más atractivas, y vencer cualquier timidez o reserva que tendrían al estar sobrios, mostraron los resultados.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

FUENTE: Journal of Studies on Alcohol and Drugs, news release, Aug. 30, 2023