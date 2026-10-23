Salud

Cómo ganar confianza en uno mismo: cinco claves para fortalecer la autoeficacia y afrontar desafíos

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco explicaron cómo la percepción sobre los propios recursos incide en la manera de responder ante los obstáculos, sostener metas y tomar decisiones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Fortalecer la autoeficacia significa desarrollar confianza en la propia capacidad para afrontar dificultades, aprender y buscar alternativas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

La autoeficacia es la creencia que una persona tiene sobre su capacidad para organizar y llevar adelante las acciones necesarias para afrontar una situación o alcanzar un objetivo. Este concepto, desarrollado por el psicólogo Albert Bandura, influye en la motivación, el autoconcepto y autoestima, el esfuerzo y la perseverancia ante las dificultades. No implica creer que todo es posible, sino reconocer que se pueden desarrollar recursos para responder a distintos desafíos.

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Según Bandura, una de las principales fuentes de autoeficacia son las experiencias de dominio, es decir, las situaciones en las que una persona logra afrontar un desafío mediante sus propias habilidades y acciones. También pueden ser de importancia la observación de otras personas que enfrentan situaciones similares, el apoyo y la retroalimentación del entorno y la interpretación de las propias respuestas físicas y emocionales. Estas fuentes contribuyen a construir una percepción de capacidad que puede variar según la tarea y el contexto.

La autoeficacia también influye en la forma de interpretar los obstáculos. Ante una dificultad, una persona con mayor percepción de autoeficacia puede considerarla un desafío que requiere esfuerzo o nuevas estrategias, mientras que una percepción más baja de autoeficacia puede llevar a la evitación o el abandono. Sin embargo, la autoeficacia no depende únicamente de la confianza: también requiere habilidades, recursos y condiciones adecuadas. Por eso, fortalecerla supone tanto revisar las creencias desadaptativas como generar oportunidades concretas de aprendizaje.

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Dos mujeres conversan en un consultorio. Una paciente sonríe mientras mira a su psicóloga, quien la escucha. Taza de té y plantas en el fondo.
La consulta con un profesional de la salud mental resulta recomendable cuando la falta de confianza interfiere en las áreas laboral o vincular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), la autoeficacia puede fortalecerse mediante experiencias de logro, la revisión de pensamientos y el aprendizaje de nuevas habilidades. Por su parte, las terapias de tercera ola, como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), destacan que no es necesario eliminar el miedo o la inseguridad para actuar: es posible avanzar hacia objetivos significativos aun en presencia de emociones incómodas o difíciles”, sostiene la licenciada Belén Tarallo, miembro de equipo de Psicoterapia de INECO.

Desde la Psicología, y a partir de lo desarrollado por Albert Bandura, se considera a la autoeficacia como un recurso muy importante e influyente en la salud mental de los individuos.

5 estrategias basadas en la evidencia para trabajar y fortalecer la autoeficacia

EJERCICIOS INECO 23/10/26

Dividir una meta en pasos alcanzables facilita el inicio de la acción y permite acumular experiencias de logro que fortalecen la confianza.

EJERCICIOS INECO 23/10/26

Reconocer las habilidades utilizadas ayuda a construir una percepción más equilibrada de las propias capacidades.

EJERCICIOS INECO 23/10/26

Contrastarlas con la evidencia permite desarrollar interpretaciones más realistas y flexibles.

EJERCICIOS INECO 23/10/26

Aprender a tolerar el malestar y actuar de acuerdo con objetivos importantes favorece el desarrollo de nuevas habilidades.

EJERCICIOS INECO 23/10/26

Un resultado desfavorable no define la capacidad personal. Revisar las estrategias utilizadas y considerar alternativas permite afrontar futuros desafíos con mayores recursos.

Fortalecer la autoeficacia no significa poder con todo, sino desarrollar confianza en la propia capacidad para afrontar dificultades, aprender y buscar alternativas. Más que esperar a que desaparezca la inseguridad, se trata de construir, mediante acciones concretas, experiencias que permitan reconocer los recursos disponibles y avanzar hacia objetivos significativos.

Cuando las dificultades para confiar en las propias capacidades de afrontamiento generan malestar persistente, limitan la toma de decisiones o interfieren en los vínculos, el trabajo u otras áreas de la vida cotidiana, se sugiere consultar con un profesional de la salud mental. Un espacio terapéutico permite identificar los factores que mantienen estas dificultades y desarrollar estrategias para afrontarlas, fortalecer la confianza en los propios recursos y mejorar la calidad de vida.

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