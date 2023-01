Investigan 5 casos de neumonía en trabajadores de la salud en Tucumán: uno se encuentra internado en grave estado

Nuevos casos de neumonía están siendo estudiados en Tucumán (EFE)

Cinco casos de neumonía en trabajadores de salud de Tucumán provocaron un llamado de atención entre las autoridades sanitarias que buscan determinar el agente causal de los cuadros respiratorios, a cinco meses de que un brote de neumonía bilateral provocara la muerte de seis personas en la provincia.

Ordenaron la obtención compulsiva de los datos biométricos de un acusado de trata de personas para desbloquear su celular La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Tucumán en el marco de una investigación que busca acreditar si el hombre promocionó la prostitución de adolescentes VER NOTA

Personal a cargo de la Dirección de Epidemiología de Tucumán comenzaron a investigar los cinco casos de neumonía que afectan a trabajadores de una clínica privada. De los afectados hay tres que se encuentran internados, uno de ellos en grave estado, informó este jueves el Ministerio de Salud tucumano.

Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Sistema de Salud Provincial (SIPROSA), precisó que la persona que se encuentra en grave estado está con respirador y que hay otros dos pacientes ambulatorios.

Juntos por el Cambio arriesga su suerte electoral en provincias clave por los conflictos internos y peligro de fracturas Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Chubut son algunos distritos que preocupan a la coalición opositora por las peleas sin solución. Los titulares del PRO, la UCR y la Coalición Cívica intentarán llegar a acuerdos. Macri y el dilema bonaerense VER NOTA

“Tras una serie de estudios que se les viene practicando no tienen indicado un aislamiento etiológico, es decir que no se han determinado aún las causas de la neumonía que se encuentran cursando”, explicó. ”Como en todos los casos en los que vemos grupos de personas que presentan la misma patología y ciertas características en común, se efectúan estudios epidemiológicos de rigor para poder tomar medidas sanitarias”, agregó el especialista.

“Ayer se interrogó a aquellos pacientes que se encontraban en estado de hacerlo, así como a sus grupos familiares, para determinar la fecha de inicio de los síntomas y categorizar clínicamente la enfermedad, su evolución y los contactos de personas y ambientes en común”, contó Ferre Contreras y añadió que también “se continúa recabando información de forma permanente y trabajando de manera articulada con la institución privada que nuclea a los trabajadores contagiados”.

La ola de casos de COVID-19 en China ya habría alcanzado el pico máximo, según un modelo informático El estudio fue desarrollado en el Reino Unido e identificó que la curva de casos estaría en retroceso en el país asiático. Qué debaten los expertos sobre el impacto en personas mayores VER NOTA

En tanto, dijo que el miércoles se tomaron muestras para diferentes estudios y que se encuentran aguardando los resultados “para arribar a alguna conclusión”.

Respecto a los recaudos que se deban tomar, Ferre Contreras dijo que “al no tener un agente etiológico, no se identificó aún la vía de transmisión, lo cual hace que no se puedan establecer medidas a la fecha”.

No obstante, aclaró que “en la medida en la que podamos identificar este agente etiológico, se tomarán todas las acciones correspondientes”.

Pese a la incertidumbre que genera la aparición de nuevos casos de neumonía, Ferre Contreras buscó transmitir “tranquilidad” a la población de que estos episodios podrán ser “identificados y estudiados rápidamente porque tenemos un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia que se encuentra constantemente alerta, que trabaja muy bien y tiene sobrada experiencia en este tipo de situaciones”.

La clínica privada Luz Médica donde hace 5 meses murieron de neumonía 6 personas (Télam)

Cinco meses atrás, en agosto de 2022, en la clínica privada Luz Médica, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se registró un brote de neumonía bilateral que afectó a 22 personas de las cuales seis murieron.

Los estudios realizados de las muestras que se enviaron a la Administración nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr.Carlos Malbrán’ determinaron que los contagios fueron causados por una bacteria llamada Legionella.

Según explicó en aquella oportunidad la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “la transmisión de esta bacteria se produce por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado. Y tras la información de los casos, y las investigaciones pertinentes, todo parece apuntar a un solo lugar: la Clínica Luz Médica de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, se cree que esta bacteria podría haber avanzado a través de las instalaciones del centro de salud, especialmente las cañerías y el aire acondicionado”.

Tras los seis fallecimientos ocurridos entre agosto y principios de septiembre, en noviembre -también en Tucumán- murió a causa de una neumonía bilateral Santino Godoy Blanco, un nene de 4 años que había participado en la publicidad de una campaña de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación,

Con información de Agencia Télam.

Seguir leyendo: