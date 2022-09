Qué desafíos tienen los sistemas de salud para no dejar desamparadas a las personas con discapacidad

A muchas personas con discapacidad se les entrega tarde las herramientas fundamentales para movilizarse como puede ser una silla de ruedas SOCIEDAD FUNDACIÓN ONCE

Como si se tratara de un campo minado, muchas veces, las personas con discapacidad y sus familias, tienen para sortear todo tipo de trabas al momento de recibir el apoyo por parte de los sistemas de salud. Este contexto, las obras sociales denuncian que no están recibiendo los pagos del Mecanismo de Integración y que eso las obliga a incumplir con los prestadores. Existe aquí una cuestión que es crítica y va más allá de este hecho puntual: cada vez más las personas discapacitadas ven interrumpidas sus tratamientos.

Diariamente a muchas familias se les comunica que se van a detener las prestaciones. Esto es: desde maestras integradoras hasta escuelas especiales, pasando por terapias tales como TCC, TO, fonoaudiología, entre otras.

Esta problemática incluso hizo que hace unos días se lleve a cabo una masiva manifestación frente a la Casa Rosada por el conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados.

“Es una situación que no se había dado en los 20 años que llevamos trabajando. Siempre hubo desprolijidades de parte de alguna obra social, generalmente por malos manejos propios, pero ahora es una situación absolutamente generalizada lo cual hace evidente que hay un problema mucho más grande detrás”, manifestó la directora de una importante ONG dedicada a la discapacidad.

Y agregó: “Es una situación dramática e inexplicable porque a nivel presupuestario tampoco es tanto dinero. Es inentendible”.

En cuanto a las prepagas, este asunto aún no es tan grave porque las empresas están financiando a sus clientes directos a la espera que Nación se los restituya. Si la situación no se regulariza de forma rápida el problema tarde o temprano también les llegará. Fuentes del sector afirman que la semana que viene el tema se pueda solucionar. El conflicto viene desde el 15 de agosto cuando se cortó la cadena de pagos por parte del Gobierno a los prestadores en materia de discapacidad con la consecuente suspensión en los servicios.

“Como puede ser que tenga que esperar 8 meses para una silla de ruedas para mi hija”, decía hoy por la tarde a un canal de televisión Elizabeth Reyes, madre de un chico con discapacidad.

Para Daniela Aza, Influencer y conferencista en temas de discapacidad e inclusión, va al grano de esta cuestión. “Uno de los temas principales a tener en cuenta es todo lo que se refiere a cobertura de tratamientos, apoyos, la facilitación de los entornos, que hoy en día todavía es una asignatura pendiente. La burocracia que todas las personas con discapacidad tenemos que enfrentar día a día, cada vez que tenemos que hacer un trámite, cada vez que tenemos que atendernos”, dice a Aza a Infobae.

Y sigue: “Lo que ocurre en general es que la persona con discapacidad no puede acceder libremente a los servicios de salud, por estos trámites lentos que muchas veces vulnera derechos. Por otro lado resulta fundamental eliminar los obstáculos y las barreras que no nos permiten ser parte de la sociedad y en este caso los sistemas de salud, que bueno entendemos la salud es un derecho no es un privilegio. El derecho a la salud es fundamental”.

Aza enumera ejemplos: “Facilitar los circuitos de de las autorizaciones, la atención al paciente con discapacidad que, en muchas ocasiones lo que sucede es que las personas con discapacidad atravesamos barreras en ese sentido. Entonces queremos acceder, a un estudio o cualquier tipo de análisis y no hay ascensor o, en el caso de las personas sordas, no hay intérprete de lengua de señas, o no saben lengua de señas quienes atienden. En cuanto a esto también es necesario la capacitación y la formación para que el sistema de salud aloje a la persona con discapacidad de una forma correcta mediante el servicio de atención a la persona con discapacidad, eliminando la lástima, la compasión, los prejuicios, las etiquetas y la estigmatización por supuesto”.

La influencer resumen sin pelos en la lengua: “En general para el sistema de salud seguimos siendo una carga, no se piensa a la persona con discapacidad como alguien que tiene derechos y y debe ser parte de la sociedad, sino por el contrario personas que traen gastos, se piensa en general a la discapacidad como un gasto, cuando hablamos de derechos, de responsabilidades. Y los sistemas de salud y el Estado deben también hacerse responsables de eso”.

Alicia Daher es presidenta de la Fundación Ninawa Daher. A partir de sus proyectos “Arte para Ciegos” y “Semillas de Esperanza”, ha otorgado la accesibilidad a

personas discapacitadas en el ámbito de museos, espacios públicos, turísticos y santuarios. “El estado debe estar presente con acciones concretas a largo plazo, porque la discapacidad tiene esta característica de su durabilidad en el tiempo. Recordemos también que una persona con discapacidad requiere del acompañamiento de familiares, amigos y profesionales por lo que las acciones no pueden pensarse solo en base a la persona con discapacidad sino también al conjunto que lo rodea”, reflexiona Daher a Infobae.

Alicia Daher, presidente de la Fundacion Ninawa Daher, sostuvo a Infobae: “El estado debe estar presente con acciones concretas a largo plazo, porque la discapacidad tiene esta característica de su durabilidad en el tiempo"

Otro tema fundamental a tener en cuenta es la educación. “La ayuda efectiva pasa por la educación, la generación de conciencia y la capacitación del personal. Solo a partir de la educación podemos pensar acciones y presupuestos. Las acciones referidas a temas sobre personas con discapacidad muchas veces se aplican, pero no se mantienen a lo largo del tiempo. Esa es otra línea y no menos importante en cuanto a la temática, siempre teniendo en cuenta que la persona con discapacidad evoluciona y tiene cambios que se deben considerar”, dice Daher.

Una cuestión que señala la especialista es que los temas inclusivos no están dados en agendas como primordiales, más allá de leyes que lo exigen, se encuentran invisibilizados aún. “Los recursos económicos no se sostienen si aún no se priorizan éstas problemáticas. La falta de empatía social hacia personas con discapacidad aún está, lamentablemente, en sus inicios. Y lo más importante es que éstas temáticas son discutidas y avaladas por personas no discapacitadas. Es ahí cuando las necesidades reales quedan a un lado”.

Eugenio Zucal, profesor de Innovación en el MBA de UCEMA y de Coventry University en Reino Unido, se pregunta acerca del tema: ¿Cuál sería la mejor forma de determinar las acciones prioritarias para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad? “Creo que todo proceso de creación de un servicio nuevo o de mejora de uno existente, debe configurarse partiendo de las necesidades del usuario y no solamente desde las ideas, invenciones o experiencia del proveedor del servicio. Para determinar las características principales de la acción a tomar en favor de un determinado grupo de personas, lo básico es poner a dichas personas en el centro y comenzar preguntándoles qué necesitan”.

Los expertos consultados afirman que todo proceso de creación de un servicio nuevo o de mejora de uno existente, debe configurarse partiendo de las necesidades del usuario y no solamente desde las ideas, invenciones o experiencia del proveedor del servicio

Zucal cierra: “Estamos convencidos de que la energía humana necesaria para transformar la realidad, debe ser implementada en términos positivos ocupando el espacio de lo negativo. Así proponemos buscar generar oportunidades para combatir la pobreza, fomentar la cultura del encuentro en lugar de disuadir la división, abrir más instancias de abrazos luchando contra la discriminación, poner el amor al frente para que llene el espacio haciendo que lo malo no tenga lugar donde instalarse”.

