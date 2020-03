“Cuando una persona tose elimina moco, secreciones virales, entre otros. Si yo me lo llevó a la mano es probable que salude a uno, le de la mano a otro o tocando otras superficies y ahí irá transmitiendo a todos. Salvo que me lave bien las manos o me ponga alcohol en gel rápido. Por eso es importante hacerlo con el pliegue del codo y que quedé ahí que es menos probable transmitirlo a los demás", dijo a Infobae Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.