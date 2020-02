-Si es eficaz o no la medida de restringir los viajes es el gran desafío. No podemos decir que no se deba viajar en avión. No hay elementos hoy para decir que nadie viaje. Por su puesto, si alguien me dice que tiene pensado ir a China yo le digo que “no”, si tiene pensado ir al norte de Italia hoy le digo que no. Por el momento no hay otra limitación.