Con la hepatitis B no estamos viendo una disminución de la incidencia a pesar de contar con una vacuna altamente efectiva que está incorporada en el Calendario Nacional de Vacunación. “Esta situación es probable que se deba a que el tiempo necesario para que la vacunación universal tenga un impacto sea mucho, porque la transmisión de la hepatitis B es fundamentalmente por vía sexual y esto se ve en los adultos y adultos jóvenes. Para que los chicos que hoy están siendo vacunados y alcancen la edad de la actividad sexual y no transmitan la enfermedad todavía falta un tiempo”, indicó el experto. No obstante es importante trabajar para que no quede ningún adulto sin vacunarse.