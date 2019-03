3-No detectable igual a no transmisible. Esto significa que si una persona con HIV hace bien su tratamiento, su carga viral será no detectable, es decir que no se detecta virus en su sangre, lo cual no significa que este curado, pero sí significa que no transmite el virus HIV. Esta situación se cumple si la persona toma -además- todos los días los comprimidos, se hace controles frecuentes de carga viral y si tiene una pareja monogámica. Si fuera de la pareja, y existen contactos sin protección, es decir sin usar preservativo, el virus de HIV no se transmitirá, pero sí, se puede adquirir infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ETS). De ahí que si bien no hay transmisión de HIV, el preservativo hay que seguir usándolo para prevenir las ETS´s – en especial las más frecuentes como sífilis y gonorrea, que de paso los expertos han reportado un aumento de la frecuencia en ambas.