"Hace unos días empezó a comer, porque estuvo dos meses sin alimento, bajó 12 kilos. No tenía fuerzas para alimentarse. El 2 de mayo le diagnosticaron neumonía, le dieron el alta el 15 de mayo y volvió al colegio. Como seguía con fiebre y tos, la llevé al Garrahan y el 30 de mayo me dijeron que tenía tuberculosis", detalló Débora, la madre de Luz, la primera chica contagiada y destacó que si bien dio aviso a las autoridades del colegio ni bien supo el cuadro de su hija, "no se tomó ningún recaudo". "La escuela fue cerrada y desinfectada recién esta semana", dijo en declaraciones televisivas.