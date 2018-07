"En la dieta de la mujer embarazada no deben faltar las proteínas, imprescindibles para un adecuado crecimiento del feto. Otro dato importante es que la mujer embarazada e hipertensa debe alimentarse con una dieta normosódica, o sea, que no debe estar totalmente desprovista de sal. De hecho es el único caso de HTA en el que no se prohíbe la sal", comentó la doctora Olga Péaz, médica cardióloga del Servicio HTA del Hospital Santoyani (MN 73856) y miembro de la SAHA.