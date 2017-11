Autos inmortales: cuando el automovilismo era pasión y peligro

El libro "When sex was safe" ("cuando el sexo era seguro") no habla precisamente de sexo, sino de los años en los que ser piloto de carrera era una práctica riesgosa. La obra narra historias emocionantes con 21 ilustraciones que apelan a la pasión de la época dorada del automovilismo