"Tenemos explicaciones parciales de este aumento. Toda enfermedad crónica va aumentando el número de casos prevalente porque los pacientes sobreviven más, pero eso no justifica el crecimiento de casi el doble. Este mismo sucede en el resto del mundo y probablemente tenga que ver con causas ambientales, ya que no es explicable por causas genéticas, que no podrían producirse tan rápido. La menor exposición solar o una mayor 'sanidad' podrían predisponer al aumento de las enfermedades autoinmunes, como pasa también con el tiroiditis o las enfermedades reumatológicas", agregó Cristiano.