Primavera de contrastes: calor y riesgo de heladas en el campo

En las próximas jornadas, habrá un ascenso térmico marcado en el este del NOA, el sur del Chaco, la Mesopotamia, Cuyo y el norte de la Región Pampeana, indica la perspectiva climática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (SMN)

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La primavera continuará afirmándose en materia térmica, aunque con un comportamiento irregular en las precipitaciones hasta el próximo 30 de septiembre, según la perspectiva agroclimática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El informe anticipa un comienzo con temperaturas bajas por el ingreso de aire frío, pero posteriormente los vientos del norte ganarán intensidad y llevarán registros por encima de lo normal a buena parte del área agrícola.

El ascenso térmico será particularmente marcado en el este del NOA, Paraguay, el sur del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo y el norte de la Región Pampeana, donde las máximas podrían superar los 30 °C. Además, se prevé un amplio núcleo con valores de entre 35 y 40 °C hacia el norte. En el centro del NOA, este de Cuyo, centro pampeano y gran parte de Uruguay las temperaturas se ubicarían entre 25 y 30 °C, mientras que el sur bonaerense y sectores del Uruguay recibirían el efecto moderador de los vientos marinos.

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Pero el panorama cambia hacia mediados de la semana. De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance de un frente de tormenta provocará precipitaciones de intensidad muy variable, con algunos sectores que podrían recibir lluvias abundantes y focos de tormenta. Sin embargo, el oeste y buena parte del centro del área agrícola volverían a quedar relegados, con aportes inferiores a 10 milímetros o incluso nulos.

Tras el paso de un frente de tormenta, se producirá la entrada de vientos polares sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola (BCBA)

En contraste, el este del NOA, el sur del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, buena parte de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay podrían recibir entre 10 y 25 milímetros, con focos superiores. El evento más significativo se concentraría sobre la Cordillera Sur, donde se pronostican tormentas capaces de dejar más de 150 milímetros. Así, el comportamiento de las lluvias volverá a mostrar una marcada heterogeneidad regional.

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Tras el paso del frente, el escenario térmico volverá a cambiar con el ingreso de vientos polares sobre el oeste, el sur y parte del centro del área agrícola. Esto provocaría un descenso de las temperaturas y heladas generales en las zonas serranas, mientras que en otras regiones el riesgo sería más localizado. En el centro del NOA, centro de Cuyo, este de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay se esperan mínimas de entre 5 y 10 °C, con posibilidad de heladas puntuales.

La última parte de la perspectiva dejará así un escenario de fuertes contrastes térmicos y hídricos. Las zonas serranas del NOA y Cuyo podrían registrar mínimas inferiores a 0 °C y heladas generales, mientras que en el centro-oeste del NOA y oeste de Cuyo las temperaturas podrían ubicarse entre 0 y 5 °C. Para el sector agropecuario, la principal señal de atención será la combinación de calor, lluvias desparejas y un posterior pulso frío, especialmente en las regiones donde la disponibilidad de humedad continúa siendo limitada.

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