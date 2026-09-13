Chacra y Campo

Soja frente a la sequía: descubren cómo detectar las plantas más resistentes mucho antes

Una metodología desarrollada por especialistas permite reconocer genotipos tolerantes desde etapas tempranas y acelerar la selección de futuras variedades mejor adaptadas al estrés hídrico.

FOTO DE ARCHIVO: Una metodología desarrollada por especialistas permite reconocer genotipos tolerantes desde etapas tempranas y acelerar la selección de futuras variedades mejor adaptadas al estrés hídrico. REUTERS/Martin Cossarini/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una metodología desarrollada por especialistas permite reconocer genotipos tolerantes desde etapas tempranas y acelerar la selección de futuras variedades mejor adaptadas al estrés hídrico. REUTERS/Martin Cossarini/Foto de archivo
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¿Qué pasa dentro de una planta de soja cuando empieza a faltarle agua? La respuesta podría ser una pista clave para anticiparse a la sequía. Investigadores del INTA descubrieron que dos señales presentes en las hojas permiten reconocer, desde etapas muy tempranas, qué plantas están mejor preparadas para atravesar períodos de déficit hídrico.

El avance puede convertirse en un atajo para los programas de mejoramiento genético: en lugar de esperar hasta etapas avanzadas del cultivo para conocer el comportamiento de cada material, será posible detectar antes cuáles vale la pena seguir estudiando.

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En las plantas más tolerantes a la sequía, la prolina comenzó a acumularse antes y alcanzó niveles más altos que en las sensibles.
En las plantas más tolerantes a la sequía, la prolina comenzó a acumularse antes y alcanzó niveles más altos que en las sensibles. (INTA)

Las señales que aparecen primero

El equipo del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV-INTA), liderado por Mariela Monteoliva y María Carla Guzzo, estudió distintos genotipos de soja tanto en invernadero como a campo.

La atención se concentró especialmente en la prolina y las clorofilas. En las plantas más tolerantes a la sequía, la prolina comenzó a acumularse antes y alcanzó niveles más altos que en las sensibles. Este aminoácido ayuda a las células vegetales a mantener su funcionamiento cuando el agua escasea.

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Las plantas tolerantes también conservaron una mayor concentración de clorofilas, una respuesta que podría ayudar a proteger la fotosíntesis y favorecer una recuperación más rápida cuando vuelve a haber agua disponible.

Una forma de ganar tiempo

Lo más importante fue comprobar que esas primeras señales anticipaban lo que ocurría después. “Las respuestas observadas en etapas vegetativas coincidieron con el comportamiento observado más adelante en el ciclo del cultivo y con el desempeño productivo registrado en el campo”, explicó Guzzo.

Esa coincidencia permite seleccionar antes los genotipos más prometedores. Así, se pueden evaluar grandes colecciones de germoplasma en menos tiempo y concentrar los recursos en aquellos materiales que muestran una mejor respuesta desde el inicio.

La herramienta, además, podría ir más allá de la soja. Según Guzzo, los resultados abren la posibilidad de aplicar esta metodología en otros cultivos, como maní, trigo y maíz.

Dos materiales que ya se destacaron

La estrategia se probó con genotipos conservados en el Banco de Germoplasma de Soja del INTA Marcos Juárez y con líneas provistas por Ignacio Vicentin, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA.

Entre los materiales analizados, dos mostraron una destacada tolerancia al estrés hídrico y superaron incluso al genotipo utilizado como referencia. Por ese desempeño, fueron propuestos para generar nuevas líneas de soja tolerantes a la sequía.

Así, algo que sucede en las primeras hojas puede transformarse en una pista para saber qué plantas tienen más futuro. Y poder reconocerlas mucho antes puede ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda de una soja mejor preparada para enfrentar la falta de agua.

Fuente: Inta

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