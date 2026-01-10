Avanza la siembra de soja

Chacra y Campo

La campaña de soja continúa avanzando a buen ritmo en el plano nacional. Luego de un progreso intersemanal de 6,3 puntos porcentuales, la siembra alcanzó el 88,3 % del área prevista. Las tareas se concentran principalmente en el norte del área agrícola, donde los excesos hídricos persisten y generan demoras puntuales en la implantación de los últimos lotes, puntualiza en su panorama agrícola la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

A pesar de estas dificultades, el estado general del cultivo se mantiene favorable. El 85 % del área ya sembrada presenta una condición hídrica entre óptima y adecuada, lo que sostiene las expectativas productivas para la campaña en curso. No obstante, la evolución climática de las próximas semanas será clave para consolidar este escenario.

En el caso de la soja de primera, el cultivo comienza a transitar una fase determinante. El 10 % de los lotes implantados ya inició la etapa de plena floración (R2), instancia previa al período crítico en la definición de rindes. Para atravesar esta fase sin sobresaltos, los técnicos destacan la necesidad de nuevas precipitaciones que acompañen el desarrollo del cultivo.

En paralelo, la soja de segunda también muestra avances significativos. La siembra cubre el 84 % de la intención, mientras que los lotes ya implantados transitan mayormente etapas vegetativas, con un estado general considerado adecuado, a la espera de condiciones ambientales estables que permitan una evolución normal.

Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano registró un avance intersemanal de 4,8 puntos porcentuales y alcanzó el 89,1 % del área nacional proyectada por la BCBA. Sin embargo, el ritmo de implantación aún refleja una demora interanual de 3,2 puntos. A nivel nacional, el maíz temprano continúa avanzando en su desarrollo, con el 68,8 % del área atravesando el período crítico (VT–R1). En el Centro-Este de Entre Ríos, incluso, el 27 % del área relevada ya alcanzó la madurez fisiológica.

En cuanto al maíz tardío, la siembra se aproxima a su cierre y los lotes emergidos transitan los primeros estadios bajo condiciones generales adecuadas. No obstante, la falta de precipitaciones registrada en las últimas semanas en el norte de La Pampa y el oeste de Buenos Aires comienza a reflejarse en los cultivos, con los primeros signos de deterioro en la condición hídrica, lo que obliga a seguir de cerca la evolución del clima en esas regiones.

