La siembra de soja, demorada

La siembra de soja cubre el 44,7 % de las 17,6 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2025/26 (Revista Chacra)

Luego de un progreso intersemanal de 8,7 puntos porcentuales (p.p.), la siembra de soja cubre el 44,7 % de las 17,6 millones de hectáreas (MHa) proyectadas para la campaña 2025/26, lo que representa una demora interanual de 9 p.p. respecto a la campaña previa, y de 1,1 p.p respecto al promedio de las últimas cinco campañas, indica en su relevamiento semanal la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Mientras sobre ambos núcleos la siembra de soja de primera transita su recta final, sobre el Centro de Buenos Aires, la falta de piso dificulta el ingreso a los lotes demorando el avance de las labores. A su vez, a la espera de una mayor intención de siembra, comienza a tomar ritmo la siembra de soja de segunda sobre ambos núcleos a medida que se avanza con la cosecha de fina.

En tanto, la implantación de maíz con destino a grano continúa avanzando con la apertura de la ventana de siembra tardía en el centro y sur del área agrícola, y ya alcanza el 44 % del total nacional tras un progreso intersemanal de 5 p.p.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción de trigo en 25,5 millones de toneladas (REUTERS/Jim Young/Archivo)

Del área ya implantada con maíz, el 86 % se mantiene en condición “buena a excelente”, impulsado por una adecuada humedad en los perfiles. En línea con ello, la oferta hídrica a nivel nacional muestra un panorama claramente favorable: el 94 % del área se ubica entre condiciones “adecuada/óptima”. Si bien persisten excesos puntuales en el núcleo sur, y sectores del centro bonaerense, estos no modifican el escenario general, donde la recarga de los perfiles sostiene una correcta emergencia y un buen desarrollo inicial de los lotes, acompañando el avance de la siembra tardía, puntualiza el reporte de la BCBA.

Trigo, récord

Finalmente, la cosecha 2025/26 de trigo ya cubre el 45,3 % del área apta, tras un progreso intersemanal de 11,4 p.p. La trilla continúa avanzando a ritmo habitual sobre el centro del área agrícola, con rendimientos que se mantienen elevados, entre 35 y 59 quintales por hectárea en promedio (salvo casos puntuales de lotes afectados por granizo).

Respecto al área en pie, el 73 % del área ya supera el estadio de madurez, y el 27 % restante que se encuentra en llenado de grano se concentra en el sur del área agrícola donde la oferta hídrica es “adecuada/óptima” en más del 90 % de los lotes. Bajo este contexto, la BCBA mantiene su proyección de producción en 25,5 millones de toneladas