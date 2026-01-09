Arranque desigual para el maíz en 2026

Las principales zonas maiceras del centro del país atraviesan un verano con una presencia casi nula de chicharritas (Revista Chacra)

El inicio de 2026 muestra un escenario contrastante para el maíz argentino. Mientras las principales zonas maiceras del centro del país atraviesan un verano con una presencia casi nula de chicharritas, las regiones históricamente endémicas del norte requieren un seguimiento más fino para anticipar eventuales medidas de control.

Así lo señala el 33º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que confirma que, en las áreas de mayor peso productivo, la baja presión del vector resulta una noticia alentadora para los cultivos tardíos, que avanzan sin riesgo significativo de transmisión de Spiroplasma.

En el NOA, focos puntuales

En el Noroeste Argentino, la población del insecto se mantuvo estable. Más de la mitad de las localidades monitoreadas no registraron capturas, mientras que poco más de un cuarto presentó niveles mínimos. Sin embargo, continúan apareciendo focos localizados —con destaque en Alto Verde, Tucumán— que obligan a sostener el monitoreo.

Actualmente, solo el 13% de las trampas del NOA se encuentran en lotes con maíz. A medida que avance la siembra tardía, ese porcentaje aumentará y podría modificar la dinámica poblacional en las próximas semanas.

NEA: señales de recambio poblacional

La situación en el Noreste Argentino también muestra un predominio de localidades sin presencia del vector, aunque comenzaron a observarse variaciones puntuales en categorías intermedias y altas. Estos cambios sugieren procesos de recambio poblacional que, si bien no configuran aún un escenario crítico, requieren atención.

En esta región, casi la mitad de las trampas ya están instaladas sobre cultivos de maíz, superficie que seguirá expandiéndose con el progreso de la campaña.

Litoral: aumentos aislados

En el Litoral, donde el 97% de las trampas se ubican sobre maíz, la ausencia de chicharritas alcanza a más del 40% de los dispositivos. Si bien se detectaron incrementos en niveles intermedios en algunas localidades de Corrientes y Entre Ríos, estos se dieron mayormente en lotes que ya transitan estadios reproductivos avanzados, por lo que no resultan susceptibles a Spiroplasma.

Centro-Norte y Centro-Sur: sin presencia de chicharrita

Las regiones Centro-Norte y Centro-Sur consolidan el escenario más favorable. En ambos casos, más del 90% de las trampas están instaladas en cultivos de maíz y la gran mayoría de las localidades monitoreadas no registran presencia del vector, con el resto mostrando solo capturas mínimas.

La clave: monitoreo permanente

Desde la Red remarcan que el contexto actual no debe llevar a relajar la vigilancia. Por el contrario, insisten en sostener los monitoreos durante todo el año, tanto mediante trampas como con observación directa de los cultivos. La recomendación es clave en zonas de maíz temprano donde ya cesaron intervenciones, y especialmente en áreas de siembra tardía de las regiones endémicas.