Impulsada por un escenario hídrico favorable, avanza la campaña de gruesa

La siembra de soja alcanzó el 58,6 % de las 17,6 millones de hectáreas previstas para esta campaña (Revista Chacra)

La nueva semana agrícola llegó con un marcado repunte en el ritmo de siembra de los cultivos de la campaña gruesa, sostenido por perfiles de suelo que mantienen niveles de humedad óptimos en gran parte del país.

La soja vuelve a ganar velocidad

Con un avance semanal de 14 puntos porcentuales, la siembra de soja alcanzó el 58,6 % de las 17,6 millones de hectáreas previstas para esta campaña. Si bien aún se mantiene un retraso respecto del año anterior, la brecha se redujo a apenas cinco puntos, indicando una clara recuperación del ritmo, indica el panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El estado general del cultivo continúa siendo muy favorable:

97 % de los lotes implantados se ubica entre normal y bueno ,

91 % dispone de una oferta hídrica adecuada u óptima. En regiones núcleo ya se observan los primeros lotes de soja de primera ingresando a floración (R1), de la mano de una humedad que acompaña de manera ideal esta etapa.

La mejora en la transitabilidad del suelo permitió reactivar labores en el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires, mientras que en el centro bonaerense persisten demoras debido a la falta de piso. En el caso de la soja de segunda, el avance de implantación trepa al 25 %.

El maíz tardío toma protagonismo

Ya se cubrió el 59,2 % del área prevista con girasol para la presente campaña agrícola, consolidando la ventana de siembra tardía (Revista Chacra)

La siembra de maíz con destino a grano también mostró una semana de fuerte dinamismo, con avances notables desde el centro hacia el sudoeste bonaerense. A nivel nacional ya se cubrió el 59,2 % del área prevista, consolidando la ventana de siembra tardía.

Los perfiles hídricos continúan sosteniendo una excelente condición para el cultivo:

88 % de los lotes implantados se encuentra entre bueno y excelente.

82 % presenta humedad adecuada u óptima.

El estrés hídrico es prácticamente inexistente, y aunque persisten focos con excesos, estos no alteran el panorama general. Las reservas de humedad favorecen tanto la emergencia de los lotes tardíos como el desarrollo de los maíces tempranos que ya comienzan a panojar.

Girasol: buenas expectativas, pese a las interrupciones en el norte

En el norte del país, el 100 % de los cultivos de girasol muestran una condición que va de normal a excelente (REUTERS/Ilya Naymushin)

Las lluvias de la última semana frenaron las tareas de cosecha en el norte del país, pero los lotes aún en pie exhiben un escenario alentador: el 80,2 % registra humedad adecuada u óptima y el 100 % muestra una condición de cultivo que va de normal a excelente.

El girasol avanza en su desarrollo fenológico y casi el 40% ya transita desde botón floral en adelante, una fase clave para la definición de rindes. En el centro y norte agrícola se mantienen expectativas elevadas para los cuadros que atraviesan etapas críticas, mientras que en el sur persiste una marcada heterogeneidad por las demoras que dejaron las precipitaciones.

Cebada: con rindes que superan a los del ciclo anterior

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción de cebada de 5,3 millones de toneladas para la presente campaña (REUTERS/Igor Tkachenko/Archivo)

Con un avance quincenal cercano a los 15 puntos, la cosecha de cebada alcanzó el 17,9 % del área nacional, aunque mantiene una demora interanual de 14 puntos producto de las dificultades para ingresar a los lotes en Buenos Aires.

El rinde promedio semanal se ubica en 44 qq/ha, cinco quintales por encima del ciclo previo. Las labores se expanden progresivamente en el centro y sur bonaerense y en La Pampa, zonas que concentran la mayor parte del área sembrada.

Los efectos de las heladas de fines de octubre siguen mostrando una marcada variabilidad: mientras algunos lotes evidencian daños importantes, otros no afectados podrían incluso compensar las pérdidas con rindes superiores al promedio. Con este escenario, los especialistas mantienen la estimación de producción en 5,3 millones de toneladas.