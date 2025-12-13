El gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para zonas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, afectadas por inundaciones.

La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia.

En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 2.779, de fecha 8 de noviembre de 2025, que prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para nueve circunscripciones del partido de Veinticinco de Mayo; y para siete circunscripciones del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Las lluvias excesivas provocaron inundaciones , anegamientos y excesos hídricos en más de 5,5 millones de hectáreas en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asimismo, se convalidó el decreto provincial N° 2.780 de fecha 8 de noviembre de 2025 que declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario también por inundación, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, para tres circunscripciones del partido de Bragado; y para tres del partido de Veinticinco de Mayo.

La media incluye, además, trece circunscripciones de Lincoln; dos del partido de Saladillo; siete de General Belgrano; doce del partido de Azul; seis de Pila; y la circunscripción VI del partido de Bolívar.

De la reunión de la CNEyDA participaron representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia.

En el centro y oeste bonaerense más de 5,5 millones de hectáreas resultaron afectadas este año por inundaciones que diezmaron o, directamente, impidieron el desarrollo de actividades agropecuarias y tornaron inaccesibles los caminos para ingresar o salir de las zonas rurales.