Estados Unidos se consolidó como el principal destino de los productos maderables argentinos

La exportación de productos maderables con valor agregado creció 34,5 % en valor en los primeros 8 meses de 2025 (SAGyP)

La exportación de productos maderables con valor agregado creció 34,5 % en valor en los primeros 8 meses del año, consolidándose Estados Unidos como el principal destino, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP)

Entre enero y agosto de 2025, las ventas externas -medidas en valor- de los productos “papel y cartón” se incrementaron un 27%; mientras que el rubro de muebles creció un 57%, con relación a igual período del año anterior.

Por su parte, los productos de madera aserrada tuvieron un crecimiento interanual en los primeros 8 meses del año del 31%.

La madera argentina se destaca por su alta calidad, producto de la aplicación de prácticas silvícolas como las podas y los raleos, durante las distintas etapas del crecimiento forestal (SAGyP)

Desde la SAGyP señalaron que la materia prima argentina destaca por su alta calidad evidenciada tanto en sus propiedades estructurales como en su apariencia visual. La clave de esta calidad radica “en la aplicación sistemática de prácticas silvícolas como las podas y los raleos, durante las distintas etapas del crecimiento forestal”, detallan. La combinación de estas prácticas conduce a una mejora del resultado, incrementando la proporción de madera libre de nudos, además de producir árboles de mejor forma y tamaño.

A ello se suman las condiciones naturales del país y la tradición en mejoramiento genético forestal de más de 60 años, logrando tasas de crecimiento más altas que en otras regiones, llegando incluso a reducir a la mitad el tiempo de crecimiento de las coníferas, en comparación con países del hemisferio norte.

Durante 2024, Argentina exportó productos del rubro madera a 70 países, y como ocurre en lo que va de este año, Estados Unidos fue el principal destino con 35,7% de las colocaciones externas de madera, siendo las principales partidas arancelarias molduras y madera aserrada, ambos productos con valor agregado.