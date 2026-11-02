ONU destacó el apoyo de República Dominicana a la misión de seguridad en Haití

Vehículos blindados de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrullan un barrio tras el despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de la GSF en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó este domingo el apoyo logístico de República Dominicana para las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, en un momento en que el contingente internacional busca reforzar su capacidad ante la violencia de las bandas en Puerto Príncipe.

La subsecretaria general de la ONU y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, calificó de “esencial” la colaboración del Gobierno dominicano para el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las tareas de seguridad en el país vecino.

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Sus declaraciones tuvieron lugar en el puerto de Haina, en el sur dominicano, durante la partida de un buque hacia Haití con armamento, vehículos especializados, suministros y otros equipos de apoyo para la GSF.

Según un comunicado de la Presidencia dominicana citado por EFE, agencia española de noticias, el cargamento llegó desde Bangladesh con financiación de Alemania. Las autoridades de República Dominicana coordinaron con Naciones Unidas las gestiones necesarias para su traslado y posterior envío al territorio haitiano.

Un mapa infográfico traza la ruta marítima de 15.200 kilómetros entre Bangladesh y Puerto Haina, con un detalle ampliado de la frontera entre Haití y República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos y suministros para la GSF desde Bangladesh

Kroslak agradeció a las autoridades dominicanas las facilidades brindadas para movilizar el material y al personal vinculado a la misión. La funcionaria sostuvo que la cooperación logística también permite el desarrollo de otras actividades de la ONU en Haití.

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El apoyo dominicano abarca el traslado de suministros, equipamiento y personal para las operaciones de la GSF, una fuerza desplegada como parte de la respuesta internacional a la crisis de seguridad haitiana.

El despacho del buque ocurre después de que El Salvador desplegara esta semana una operación para encontrar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada. El ataque ocurrió el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, de acuerdo con la información de EFE.

La situación de los cuatro integrantes salvadoreños añadió presión sobre la misión de seguridad, que enfrenta a grupos armados con presencia en sectores de la capital haitiana y sus alrededores.

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Foto de archivo. Miembros de un contingente militar de El Salvador pasan junto a un avión tras llegar para reforzar una misión de mantenimiento de la paz destinada a hacer frente a la violencia en Haití, en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe (Haití), el 4 de febrero de 2025. REUTERS/Ralph Tedy Erol

Durante el acto en Haina, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior dominicano, Ramón Pérez Fermín, destacó los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití.

El financiamiento alemán y la coordinación dominicana

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por aportar recursos a la operación y agradeció a las autoridades dominicanas por facilitar el paso del equipamiento hacia Haití.

El cargamento, financiado por Alemania, partió desde República Dominicana después de arribar al país procedente de Bangladesh. La operación requirió coordinación entre el Gobierno dominicano y Naciones Unidas para la recepción, almacenamiento y despacho de los materiales.

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Friedrichsen reafirmó el compromiso alemán con los esfuerzos internacionales dirigidos a elevar la seguridad en Haití, donde la violencia de las organizaciones criminales condicionó el funcionamiento de instituciones, el transporte y la vida cotidiana de la población.

Vehículos blindados de las Naciones Unidas transitan una calle deteriorada de Haití, con edificios grafitados, bajo la bandera y el cartel de la ONU en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida del buque desde Haina refuerza el papel de República Dominicana como plataforma logística para la asistencia internacional destinada a Haití. La cooperación se concentra en el traslado de recursos vinculados con las operaciones de la GSF y con la presencia de Naciones Unidas en el país.

EFE informó que la ONU considera que la continuidad de estas facilidades resulta necesaria para sostener las operaciones de seguridad y otras tareas de apoyo en territorio haitiano.

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