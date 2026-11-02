República Dominicana

Excónsul haitiano dice que tropas salvadoreñas generan temor en las bandas criminales y cuentan con respaldo popular

El excónsul haitiano en República Dominicana señaló que las estructuras criminales muestran señales de fragmentación desde la llegada de los soldados enviados por Bukele. También habló del respaldo popular a la misión

(EFE/ Jonet St. Élois)
(EFE/ Jonet St. Élois)
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El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó que el despliegue ordenado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para buscar a cuatro técnicos desaparecidos y combatir a las pandillas ha comenzado a inquietar a los jefes criminales que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y las rutas de transporte del país. La población haitiana respalda la presencia de las tropas salvadoreñas por la expectativa de que recuperen territorios bajo dominio de las bandas, declaró al diario Hoy.

Los grupos armados financian parte de sus operaciones mediante peajes ilegales y extorsiones a pequeños y medianos empresarios. En el comercio transfronterizo, transportistas de productos dominicanos deben pagar a las bandas USD 5.000 por semana, según relató Paraison.

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El despliegue salvadoreño y el temor entre los cabecillas

La Fuerza de Supresión de Pandillas incluirá 2.000 soldados salvadoreños y concentra sus operaciones entre Croix-des-Bouquets (donde desaparecieron los técnicos) Canthier y Font Parisienne. La presencia permanente en esa franja busca frenar las actividades criminales cotidianas de las organizaciones armadas.

Paraison dijo que recibió informaciones sobre desbandadas dentro de las estructuras criminales, en particular en la pandilla dirigida por Joseph Wilson, conocido como Lanmo Sanjou. También señaló movimientos similares en el grupo encabezado por Claudy Celestin, identificado en el bajo mundo como Chen Mechan.

Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de la GSF en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel
Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de la GSF en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

El excónsul describió un cambio en la reacción de los líderes de las bandas: “Por primera vez he notado que el miedo comienza a apoderarse de ellos, y las últimas informaciones indican que ha habido desbandadas entre las estructuras criminales”.

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La búsqueda de los cuatro técnicos salvadoreños ocurre bajo la preocupación de que puedan haber muerto. La llegada de las tropas recibió apoyo popular, aunque algunos sectores cuestionan que los militares salvadoreños no dependan del mando de esa fuerza, sino del alto mando de El Salvador. Esa inquietud fue recogida por Listín Diario.

Bukele había planteado en 2024 que El Salvador podía enviar soldados a Haití con tres condiciones: un mandato de las Naciones Unidas, la aceptación del gobierno haitiano y financiamiento de la comunidad internacional. Paraison sostuvo que esos requisitos se cumplen actualmente.

El activista recordó que transcurrieron seis años desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse y tres desde la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que creó una fuerza antipandillas. Durante ese período se envió un contingente policial desde Kenia, sin que se recuperaran territorios ni se arrestara a dirigentes de las bandas.

«Por primera vez he notado que el miedo comienza a apoderarse de ellos»: Paraison sobre las bandas en Haití (Foto cortesía E. Paraison)
«Por primera vez he notado que el miedo comienza a apoderarse de ellos»: Paraison sobre las bandas en Haití (Foto cortesía E. Paraison)

“No hemos conseguido recuperar territorios que actualmente están bajo el control de los terroristas, y no hemos arrestado a ninguno de los líderes de las bandas, por lo tanto, ni las autoridades haitianas ni los organismos internacionales pueden presentar resultados después de tantos años”, lamentó.

Los cobros ilegales encarecen la circulación de mercancías dentro de Haití porque los empresarios trasladan el costo de las extorsiones al precio final que pagan los consumidores. Paraison afirmó que, aunque los pagos exigidos a camiones y contenedores dominicanos se concentran en la carretera internacional, la presión sobre el comercio interno es diaria y más intensa.

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