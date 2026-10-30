Retiran el cargo de estrangulamiento contra Rick Ross en el caso de violencia doméstica: aún enfrenta una acusación por agresión

El artista enfrenta una pena potencial de hasta un año de cárcel si resulta culpable del cargo menor (REUTERS/Mario Anzuoni).

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La Fiscalía de Miami-Dade retiró el cargo grave de agresión por estrangulamiento contra el rapero Rick Ross, detenido a comienzos de octubre tras una denuncia por violencia doméstica en Miami Beach.

Su abogado, Bradley Horenstein, compareció este viernes en representación del intérprete ante un tribunal. Durante la audiencia, la fiscalía informó que sólo enfrentará un cargo menor de agresión por “pruebas insuficientes” para sostener la acusación de estrangulamiento.

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El letrado celebró la decisión judicial en una declaración recogida por WSVN: “Estoy satisfecho. Un cargo por delito grave es muy serio y las acusaciones de estrangulamiento son muy serias”. A su vez, aseguró que su cliente continuará defendiéndose de las acusaciones y que esperan una pronta resolución del caso.

Ross, cuyo nombre legal es William Roberts II, se presentó en la sede policial de Miami Beach el 1 de octubre, dos días después de que una mujer que vivía con él formalizara la denuncia. Fue detenido y puesto en libertad bajo fianza pocas horas más tarde, precisó Associated Press.

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El cantante se declaró no culpable de todos los cargos. Si es declarado culpable del cargo menor, podría enfrentar hasta un año de cárcel.

El abogado Bradley Horenstein expresó satisfacción ante el tribunal tras la desestimación del delito grave contra el intérprete (EFE/Miami-Dade Department of Corrections).

La denuncia describe un presunto ataque en agosto

El caso se originó a partir de un presunto incidente ocurrido la mañana del 28 de agosto en la residencia de Ross, ubicada en Star Island, Miami Beach, y denunciado ante la policía el 29 de septiembre.

La mujer dijo a los investigadores que el rapero despertó, se enfureció por una publicación en redes sociales en la que había sido etiquetada y comenzó a abofetearla. Luego, la acusó de haberle sido infiel y volvió a golpearla en varias ocasiones.

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El acta de arresto, citada por NBC South Florida, describe que la denunciante afirmó que Ross la asfixió con el cuello de su camiseta, la empujó contra una pared y la golpeó en el rostro mientras estaba agachada, lo que le provocó una herida en el labio. Asimismo, la empujó al suelo e intentó rociarla con el cabezal de la ducha.

Posteriormente, logró salir de la vivienda y regresó a retirar sus pertenencias cuando el músico ya no se encontraba allí. Antes, había intentado pedirle a una amiga que fuera a buscarla, pero Ross se lo impidió.

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El portavoz de la Policía de Miami Beach, Christopher Bess, indicó que los investigadores reunieron el testimonio de la presunta víctima, fotografías de sus lesiones y videos de vigilancia. A partir de esa evidencia, las autoridades “pudieron establecer causa probable” para el arresto.

De acuerdo con NBC South Florida, la semana pasada, a la espera de que los fiscales decidieran si formularían cargos penales, el abogado defensor puso en duda el caso: “Existen serias dudas sobre este caso. Son invenciones. Les pedimos que no emitan un juicio precipitado y esperen porque la verdad saldrá a la luz”.

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La denunciante declaró ante las autoridades que Ross la asfixió con una camiseta y le causó heridas en el rostro (REUTERS/Mario Anzuoni).

El rapero ya había afrontado otro proceso judicial en Georgia

En 2017, Ross se declaró sin oposición ante una acusación de agresión agravada vinculada con un incidente ocurrido el 7 de junio de 2015 en su mansión del condado de Fayette, al sur de Atlanta.

Según registros judiciales citados por Associated Press, el rapero y su guardaespaldas, Nadrian James, obligaron a un hombre a entrar en una casa de huéspedes ubicada en la propiedad, donde lo agredieron.

La acusación alegó que Ross habría golpeado al hombre en la cabeza y el cuerpo con una pistola Glock. La presunta víctima sufrió dos dientes astillados y una lesión en el cuello. Debido a estas heridas, no podía masticar y debía mantener una dieta de alimentos blandos y líquidos.

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El tribunal lo eximió de responsabilidad penal en el marco de un programa para infractores primerizos.