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Melania Trump anunció un cese del fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky a partir del 29 de octubre

La primera dama de Estados Unidos aseguró que negoció directamente con los líderes de Rusia y Ucrania: “Sin mi intervención, hubiera sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Umit Bektas)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (REUTERS/Umit Bektas)
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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que consiguió un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania en la ciudad ucraniana de Oleshky, con entrada en vigencia a partir del 29 de octubre.

“Oleshky es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...). Está claro que, sin mi intervención, hubiera sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad”, declaró Melania Trump en un comunicado, en referencia a esta localidad ubicada cerca del río Dniéper.

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El Dniéper funciona como línea de frente natural en el sur de Ucrania, una zona que ha concentrado algunos de los enfrentamientos más intensos del conflicto entre ambos países.

Bajo control ruso, Oleshky atraviesa una creciente escasez de alimentos y medicamentos, según testimonios de antiguos habitantes recogidos por la agencia AFP.

Se observa humo saliendo de un barrio residencial en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Khersón, Ucrania (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)
Se observa humo saliendo de un barrio residencial en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Khersón, Ucrania (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Tanto Ucrania como Rusia reconocen la crisis humanitaria en la zona, aunque se responsabilizan mutuamente por la situación, acusándose de bloquear la entrega de víveres y las evacuaciones. Las comunicaciones con los residentes de la ciudad son prácticamente inexistentes.

“La primera dama Melania Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes de Rusia y Ucrania para definir los términos del alto el fuego localizado”, aseguró el texto oficial.

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“Líderes civiles, no militares, de ambos países trabajarán juntos para visitar a los residentes de Oleshky en sus hogares y determinar el nivel de ayuda que necesitan”, indicó el comunicado.

Según el documento, la ciudad —que antes de la guerra contaba con unos 24.000 habitantes— alberga hoy a menos de 2.000 personas, en su gran mayoría ancianos, junto a unos 50 niños.

Un perro observa mientras varias mujeres sostienen carteles durante una manifestación que exige el establecimiento de un corredor humanitario para evacuar a los civiles ucranianos de la ciudad de Oleshky (REUTERS/Alina Smutko)
Un perro observa mientras varias mujeres sostienen carteles durante una manifestación que exige el establecimiento de un corredor humanitario para evacuar a los civiles ucranianos de la ciudad de Oleshky (REUTERS/Alina Smutko)

“También he conseguido que un medio de comunicación imparcial estadounidense acompañe y documente a los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso. Esto desempeñará un papel fundamental para garantizar que los deseos de cada familia se respeten fielmente”, explicó Melania Trump.

“Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte hacia el destino de su preferencia. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, añadió.

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