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Ataque terrorista en Francia: un muerto y cuatro heridos en un suburbio de París

El agresor disparó desde un vehículo en movimiento contra transeúntes en las localidades de Trappes y La Verrière. La Fiscalía investiga el caso por presunta motivación racista e islamófoba. Sucede a un día de las masivas protestas convocadas en todo el país

Un hombre mató a una persona y hirió a cuatro cerca de París
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Un hombre de 39 años abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra transeúntes en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, y dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos en lo que las autoridades francesas calificaron como un atentado terrorista con presunta motivación racista e islamófoba.

El tiroteo se desató cerca de las 10:30 hora local de este viernes, cuando el agresor recorrió varios barrios disparando desde su auto.

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Un hombre mató a una persona y hirió a cuatro cerca de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Un hombre mató a una persona y hirió a cuatro cerca de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino”, escribió en Instagram el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien añadió que el hombre “manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería”.

El sospechoso fue detenido minutos después en la localidad de Coignières, a pocos kilómetros del lugar de los hechos, según fuentes policiales.

Un hombre de 39 años abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra transeúntes en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Un hombre de 39 años abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra transeúntes en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Una persona fallecida y una niña de 12 años entre los heridos

El primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó el saldo de una persona muerta y cuatro heridas. Entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años cuyo pronóstico es estable, según informó el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville.

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El perfil de las víctimas alimentó de inmediato las sospechas sobre un móvil discriminatorio. “La persona fallecida es de origen africano y la persona en estado crítico es de origen magrebí”, afirmó Rabeh, quien calificó los hechos como “un atentado con connotación racista, probablemente islamófobo”.

“Es un milagro que no hubiera más víctimas”, subrayó el regidor.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el ataque como “terrorista”, mientras que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) abrió una investigación por “asesinato en relación con una empresa terrorista”, motivada por “una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada”.

El presidente Emmanuel Macron se pronunció a través de la red social X: “Nuestros pensamientos están con las víctimas, con sus familias, así como con todos los habitantes (...) En esta dura prueba, la Nación permanece a su lado”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó el saldo de una persona muerta y cuatro heridas (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó el saldo de una persona muerta y cuatro heridas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Vecinos de Trappes relataron el terror vivido en las calles

En el centro de Trappes, las fuerzas de seguridad instalaron un cordón policial alrededor de una clínica y cerca de un parque. Samy, un vecino de la zona, vio un cuerpo tendido en el suelo desde su ventana; su madre, que estaba en la calle, observó un Clio gris “pasar a toda velocidad” y escuchó “detonaciones”.

Tengo el corazón roto y lo que me mueve es el miedo”, declaró otro residente, Adel, de 50 años, quien apuntó al perfil de las víctimas. “Yo mismo soy de origen magrebí y (...) da miedo por todas las personas que tienen ese mismo perfil en la ciudad, y Dios sabe que somos muchas”, agregó.

El tiroteo se produce en un país que en el último decenio enfrentó una oleada de atentados yihadistas, entre ellos la matanza en el corazón de París en noviembre de 2015, con más de 130 muertos. Desde el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel en octubre de 2023 y la posterior guerra israelí en Gaza, los actos antisemitas y antimusulmanes se incrementaron en Francia, considerada caja de resonancia del conflicto israelo-palestino.

En 2025, los actos antimusulmanes aumentaron un 88% hasta alcanzar los 326, en un contexto de auge de la extrema derecha.

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