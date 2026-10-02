República Dominicana

La República Dominicana registra una de las menores tasas de dengue en la región

Según datos del Ministerio de Salud Pública, el país reportó 8.57 casos por cada 100,000 habitantes, cifra aproximadamente 95% inferior al promedio de las Américas, que alcanzó 158.1 casos en el mismo período analizado

Primer plano de un mosquito Aedes aegypti posado sobre un mapa desenfocado de República Dominicana. Se observan sus patas rayadas y alas translúcidas.
Las autoridades recomiendan eliminar recipientes con agua acumulada para evitar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con una tasa de 8.57 casos por cada 100,000 habitantes, la República Dominicana se sitúa entre los países con menor incidencia de dengue dentro de la comparación regional difundida por el Ministerio de Salud Pública. El indicador dominicano se ubicó por debajo de los 158.1 casos por cada 100,000 habitantes registrados para el conjunto de las Américas durante el período analizado.

La diferencia entre ambos valores equivale a una incidencia dominicana aproximadamente 95% inferior al promedio regional. La medición compara los casos reportados en relación con la población de los países y territorios incluidos, y muestra variaciones entre los indicadores presentados en la gráfica.

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La República Dominicana figura en el extremo inferior de la comparación regional por su tasa de incidencia. El dato se encuentra por debajo de los registros de los demás territorios mencionados en la relación, que incluye países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Brasil presentó el valor más alto de la gráfica, con 604.46 casos por cada 100,000 habitantes. Bolivia registró 459.86, mientras que el Cono Sur alcanzó 448.69 y Martinica notificó una tasa de 401.78. Panamá también se ubicó por encima del indicador dominicano, con 226.59 casos por cada 100,000 habitantes.

La tasa de incidencia dominicana resultó aproximadamente un 95% inferior al promedio registrado en las Américas./ (Presidencia de República Dominicana)
La tasa de incidencia dominicana resultó aproximadamente un 95% inferior al promedio registrado en las Américas./ (Presidencia de República Dominicana)

Ecuador reportó 184.66 casos por cada 100,000 habitantes y Perú registró 160.19. Colombia presentó un indicador de 147.03, mientras que Costa Rica alcanzó 84.85 y Guatemala informó una tasa de 82.66. Los valores de esos territorios fueron superiores al registro incluido para República Dominicana.

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México figuró con una incidencia de 38.21 casos por cada 100,000 habitantes. Puerto Rico registró 27.37, mientras que Cuba reportó 16.03, uno de los indicadores más bajos de la gráfica después del correspondiente a República Dominicana.

El registro cubano representó casi el doble de la tasa dominicana. La distancia entre ambos indicadores mantuvo a República Dominicana en el grupo de territorios con menor incidencia dentro de la comparación estadística presentada por las autoridades sanitarias.

El Ministerio mantiene vigilancia y medidas preventivas contra el dengue

El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la enfermedad. La institución indicó que estas tareas tienen el objetivo de sostener el comportamiento reflejado en los datos y continuar con la protección de la salud de las familias dominicanas.

El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, y control de la enfermedad./ (Presidencia República Dominicana)
El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, y control de la enfermedad./ (Presidencia República Dominicana)

Las medidas oficiales se desarrollan en un contexto en el que la comparación regional muestra tasas de incidencia distintas entre los territorios analizados. La información difundida no detalla el período específico de los registros ni el total de casos notificados que corresponde a cada uno de los indicadores presentados.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la importancia de mantener la participación de las comunidades en las acciones preventivas. El funcionario exhortó a la ciudadanía a conservar las medidas de rigor, con énfasis en reducir las condiciones que pueden favorecer la presencia del mosquito transmisor.

Atallah señaló la necesidad de eliminar recipientes donde pueda acumularse agua. Estos objetos pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, identificado como transmisor del dengue.

La recomendación se dirige a los hogares y a los espacios comunitarios donde permanezcan envases u otros elementos que puedan retener agua. La eliminación de esos posibles criaderos forma parte de las medidas preventivas mencionadas por el Ministerio, junto con las tareas de vigilancia y control de la enfermedad.

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