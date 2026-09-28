República Dominicana

Sismo en el este de República Dominicana provocó evacuaciones y se percibió en múltiples provincias, pero sin heridos ni daños reportados

El movimiento del domingo sacudió desde la capital hasta Samaná y llegó a sentirse fuera del país. Más de 110 personas lo reportaron directamente al organismo geológico estadounidense tras el evento

Tableta electrónica que muestra un mapa satelital con ondas concéntricas rojas y un recuadro con las palabras sismo reciente.
Una pantalla de tableta con un mapa satelital señala el epicentro de un sismo reciente en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades dominicanas informaron una discrepancia notable entre sus propias mediciones y las del organismo estadounidense de referencia sísmica tras el sismo de este domingo en el este de República Dominicana.

Mientras el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fijó el movimiento en magnitud 5.6, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo estimó en apenas 4.8.

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La diferencia entre ambas mediciones no es un dato menor: implica una liberación de energía muy distinta y explica por qué la percepción ciudadana del temblor fue tan intensa en varias provincias del país.

El movimiento se registró a las 5:49 de la tarde de este domingo, con epicentro cerca del municipio de Ramón Santana, en la provincia San Pedro de Macorís, este del territorio dominicano.

Según el Centro Nacional de Sismología de la UASD, la profundidad del sismo fue de 113 kilómetros y el epicentro se localizó a 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana.

Un temblor sentido desde Santo Domingo hasta Puerto Rico

El alcance del movimiento sorprendió por su amplitud geográfica. El sismo se sintió en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y llegó a percibirse incluso en Puerto Rico, según el registro del Centro Nacional de Sismología de la UASD.

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El USGS, por su parte, ubicó el epicentro a 11 kilómetros al oeste de Guaymate, en la provincia La Romana, a 107 kilómetros de profundidad, tras revisar las lecturas de 70 estaciones sismológicas. Más de 110 personas informaron haber sentido el temblor directamente al organismo estadounidense, 63 de ellas desde la capital dominicana.

Gráficos de actividad sísmica, en una fotografía de archivo. EFE/ Ammar
Gráficos de actividad sísmica, en una fotografía de archivo. EFE/ Ammar

Los reportes recogidos por el USGS también llegaron desde Samaná, Las Terrenas, Bonao, Jarabacoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Boca de Yuma. El promedio de intensidad percibida, según la escala del organismo, fue de 3,8: un nivel que corresponde a un movimiento notado por casi todas las personas bajo techo, comparable al paso de un camión pesado.

Evacuaciones preventivas sin heridos ni daños

El sismo generó momentos de alarma que derivaron en evacuaciones preventivas de eventos y edificaciones en distintos puntos de la capital. Las autoridades no reportaron heridos ni daños en estructuras.

Jottin Leonel Collado, director del Centro Nacional de Sismología, precisó los datos técnicos del movimiento a Diario Libre. El funcionario confirmó la profundidad de 113 kilómetros y la ubicación del epicentro en San Pedro de Macorís.

Tampoco se activó ninguna alerta de tsunami. El sistema estadounidense que monitorea el Caribe, tsunami.gov, no registró ninguna advertencia vigente tras el evento.

Antes del temblor de la tarde, el mismo organismo había reportado otro movimiento a las 6:07 de la mañana. Ese primer sismo del domingo alcanzó una magnitud de 4.3, con epicentro cerca de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, y una profundidad de 95,7 kilómetros.

La zona registra más de diez sismos en las últimas horas

Los registros de estaciones sismológicas muestran que la actividad no se limitó a esos dos eventos. Entre la noche del sábado y la jornada del domingo, la red sísmica nacional detectó al menos una decena de movimientos adicionales de menor magnitud en distintos puntos del territorio, desde Las Galeras hasta Isla Saona, con magnitudes que oscilaron entre 1.4 y 3.1.

Los registros de estaciones sismológicas muestran que la actividad no se limitó a esos dos eventos. Entre la noche del sábado y la jornada del domingo, la red sísmica nacional detectó al menos una decena de movimientos adicionales de menor magnitud en distintos puntos del territorio, desde Las Galeras hasta Isla Saona, con magnitudes que oscilaron entre 1.4 y 3.1. (Foto cortesía MARN)
Los registros de estaciones sismológicas muestran que la actividad no se limitó a esos dos eventos. Entre la noche del sábado y la jornada del domingo, la red sísmica nacional detectó al menos una decena de movimientos adicionales de menor magnitud en distintos puntos del territorio, desde Las Galeras hasta Isla Saona, con magnitudes que oscilaron entre 1.4 y 3.1. (Foto cortesía MARN)

Esa dispersión de sismos menores es habitual en la región y forma parte del monitoreo permanente que realiza la Red Sísmica y Acelerográfica Nacional, bajo administración del Centro Nacional de Sismología de la UASD.

El precedente más grave en la historia sísmica dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946, cuando un terremoto de magnitud aproximada de 7,8 generó un tsunami con olas de más de 2.7 metros (nueve pies) de altura. Aquel episodio causó más de mil muertos, según estimaciones del propio Centro Nacional de Sismología de la UASD.

Las autoridades continúan el seguimiento de la actividad en la zona este del país, donde se concentraron los dos movimientos más relevantes de la jornada.

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