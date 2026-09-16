Entre picos y palas: así es el insólito concurso en Hungría donde los participantes compiten excavando tumbas

La novena edición reunió en Nyergesújfalu, al norte del país, a 19 parejas que compitieron con pala y pico en un cementerio público (Lili Szandelszky via AP)

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Diecinueve equipos de dos personas midieron el último sábado su destreza con la pala y el pico en el cementerio público de Nyergesújfalu, en el norte de Hungría, en la novena edición de la competencia nacional de cavado de tumbas. Según informó la agencia Associated Press, el suelo endurecido por el calor del verano puso a prueba a los 38 participantes, que se disputaron el título de “la tumba más rápida y mejor trazada del país”.

El certamen, organizado por la Asociación Húngara de Administradores y Operadores de Cementerios (MTFE), busca visibilizar el trabajo de los sepultureros y romper los tabúes culturales vinculados a la muerte. Este año, las condiciones climáticas extremas complicaron una tarea que ya resulta exigente en circunstancias normales: solo tres de los diecinueve equipos lograron completar la fase de excavación dentro del plazo máximo de dos horas.

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Los ganadores terminaron en 1 hora y 21 minutos con 44 segundos

El primer puesto fue para el equipo de la empresa Paraklétosz Nonprofit Kft., de Hajdúböszörmény, integrado por Róbert Nagy y László Kiss, que defendió su título obtenido en la edición anterior. El tiempo ganador fue de 1 hora, 21 minutos y 44 segundos. Cada integrante recibió la mitad de un premio de 200.000 florines húngaros, equivalente a unos USD 640 en total.

El terreno endurecido por las temperaturas extremas complicó la tarea en Nyergesújfalu y solo tres de las 19 parejas alcanzaron a terminar la etapa de excavación (Lili Szandelszky via AP)

“La velocidad es lo principal aquí, no la belleza”, declaró Nagy en declaraciones recogidas por AP. El campeón aclaró, no obstante, que en el contexto real de un sepelio las prioridades cambian: “Cuando hay que cavar una tumba para un funeral, es necesario ser muy cuidadoso con las dimensiones exactas y asegurarse de que quede bellamente terminada”.

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El segundo lugar correspondió a Imre Lődi y Zsolt Krucsai, representantes de una empresa de servicios funerarios del condado de Csongrád, con un registro de 1 hora, 32 minutos y 38 segundos. El campo de participantes incluyó a un dúo ruso, que terminó en el sexto puesto, lo que otorgó al evento un carácter internacional que no siempre estuvo presente en ediciones anteriores.

Las medidas de las tumbas, un punto esencial

El reglamento de la competencia fija con precisión las dimensiones que debe alcanzar cada tumba: 1,6 metros de profundidad, 2 metros de largo y 0,8 metros de ancho. Los equipos pueden excavar un espacio mayor, aunque eso les consume tiempo valioso. En cambio, cualquier tumba que no alcance las medidas mínimas queda descalificada de forma automática.

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La dupla de la empresa Paraklétosz Nonprofit Kft., de Hajdúböszörmény, volvió a imponerse en Nyergesújfalu y completó la prueba en 1 hora, 21 minutos y 44 segundos (Captura de video)

Los jueces evalúan tanto la velocidad como la prolijidad del trabajo. La competencia no termina con la excavación: tras un breve descanso, los equipos deben rellenar la tumba y dar forma al montículo de tierra. El resultado final pondera ambas etapas por igual.

Las herramientas permitidas se limitan a las tradicionales —pala, pico y azada— sin maquinaria de ningún tipo. Esta restricción refleja la realidad cotidiana de muchos cementerios húngaros, donde el espacio reducido entre parcelas impide el ingreso de retroexcavadoras y obliga a realizar el trabajo de forma completamente manual.

Solo una persona puede estar dentro de la fosa en cada momento

El reglamento establece normas de seguridad estrictas para toda la prueba. Solo un integrante del equipo puede trabajar dentro de la tumba a la vez, mientras el otro se encarga de retirar la tierra excavada y organizar el espacio en superficie. Está prohibido que ambos ingresen a la fosa al mismo tiempo, lo que impide, por ejemplo, que uno opere el pico mientras el otro excava con la pala.

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Además, los competidores que abandonen el área asignada durante la prueba no pueden reincorporarse, lo que exige una coordinación constante y una distribución clara de tareas entre los dos integrantes del equipo desde el inicio.

La MTFE sostiene que el evento cumple un doble propósito: elevar el reconocimiento social de una profesión que suele quedar fuera del foco público y atraer a nuevas generaciones a un oficio que, pese a su escasa visibilidad, resulta indispensable para el funcionamiento de los servicios funerarios. De acuerdo con AP, desde su primera edición, el concurso creció en convocatoria y, este año, trascendió las fronteras del país.

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