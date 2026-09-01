Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)

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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, reunió a directores de hospitales materno-infantiles de la red pública y a representantes de sociedades médicas para coordinar medidas contra la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana. En paralelo, puso en marcha un esquema de supervisiones no programadas y remozamientos en hospitales y centros de primer nivel para revisar la atención a embarazadas, recién nacidos y pacientes en general.

La reunión sobre mortalidad materna y neonatal incluyó a directores de hospitales materno-infantiles y a representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal. El objetivo fue intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados.

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La reunión sobre mortalidad materna y neonatal tuvo por objetivo intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados. Landrón sostuvo que la experiencia de las sociedades médicas resulta clave para revisar fallas y reforzar la atención.

Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)

La mesa sobre mortalidad materna y neonatal

En el encuentro también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Bernardino Vitoy, quien valoró la incorporación de sociedades especializadas y organismos internacionales a la mesa de trabajo.

“Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales. La participación de múltiples actores permite tener ideas y miradas distintas ante esta problemática y, junto al Servicio Nacional de Salud, los hospitales, sus directores, el Ministerio de Salud y todos los profesionales que actúan en los hospitales, encontrar el camino y los mecanismos para solucionar el problema”, expresó Vitoy.

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También asistieron el doctor Santiago Martínez, por la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada; y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez. Los tres reiteraron su disposición a aportar conocimientos y experiencia a las estrategias de las autoridades sanitarias para mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.

Tras evaluar hemodiálisis, cuidados intensivos, salud mental y salas pediátricas, se ordenó una mejora total en condiciones internas para pacientes y personal, dentro del plan oficial de fortalecimiento sanitario (Foto cortesía)

Las visitas no programadas

Este lunes también constató el funcionamiento las áreas de consulta de medicina general, pediatría, ginecología, psicología y odontología, además de laboratorio, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación y atención a pacientes con tuberculosis. También revisó quirófano, sala de partos, recuperación, internamientos pediátricos y generales, sala de neonatos y enfermería de diversos centros médicos.

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Landrón explicó el criterio de esas inspecciones sobre hospitales inaugurados recientemente. “Estamos aquí porque hemos diseñado una ruta donde, en cada uno de los diferentes hospitales que se inauguran, cada dos meses o cada trimestre, nosotros vamos a verificar que le estén dando el uso correspondiente, que se esté dando el mantenimiento a todos los equipos y que las áreas estén en las condiciones adecuadas, para que este servicio se pueda brindar de forma ininterrumpida a la población”, afirmó.

El recorrido incluyó además el Centro de Primer Nivel de Atención Antoncí, dentro del seguimiento a las condiciones de los establecimientos de la red pública. Luego hizo una visita no programada al Hospital Municipal de Yamasá. En Yamasá, el titular del SNS informó que próximamente comenzarán trabajos de remozamiento en el hospital, con prioridad para el área de Emergencia.

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