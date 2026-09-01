República Dominicana

Gobierno y sociedad civil coordinan acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana

La mesa reunió a directores de centros materno-infantiles, sociedades especializadas y al representante de la OPS para acordar acciones, revisar fallas y reforzar protocolos en la atención de embarazadas y recién nacidos

Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)
Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)
Guardar

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, reunió a directores de hospitales materno-infantiles de la red pública y a representantes de sociedades médicas para coordinar medidas contra la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana. En paralelo, puso en marcha un esquema de supervisiones no programadas y remozamientos en hospitales y centros de primer nivel para revisar la atención a embarazadas, recién nacidos y pacientes en general.

La reunión sobre mortalidad materna y neonatal incluyó a directores de hospitales materno-infantiles y a representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal. El objetivo fue intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados.

PUBLICIDAD

La reunión sobre mortalidad materna y neonatal tuvo por objetivo intercambiar planteamientos y definir acciones conjuntas para reforzar la atención de las embarazadas y los recién nacidos, con participación de autoridades sanitarias, directores hospitalarios y equipos médicos especializados. Landrón sostuvo que la experiencia de las sociedades médicas resulta clave para revisar fallas y reforzar la atención.

Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)
Mortalidad materna y neonatal en República Dominicana, las medidas que el SNS coordinó con sociedades médicas especializadas (Foto cortesía)

La mesa sobre mortalidad materna y neonatal

En el encuentro también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Bernardino Vitoy, quien valoró la incorporación de sociedades especializadas y organismos internacionales a la mesa de trabajo.

“Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales. La participación de múltiples actores permite tener ideas y miradas distintas ante esta problemática y, junto al Servicio Nacional de Salud, los hospitales, sus directores, el Ministerio de Salud y todos los profesionales que actúan en los hospitales, encontrar el camino y los mecanismos para solucionar el problema”, expresó Vitoy.

PUBLICIDAD

También asistieron el doctor Santiago Martínez, por la Sociedad Dominicana de Neonatología; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada; y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez. Los tres reiteraron su disposición a aportar conocimientos y experiencia a las estrategias de las autoridades sanitarias para mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de protocolos y proteger la vida de las madres y los recién nacidos.

Tras evaluar hemodiálisis, cuidados intensivos, salud mental y salas pediátricas, se ordenó una mejora total en condiciones internas para pacientes y personal, dentro del plan oficial de fortalecimiento sanitario (Foto cortesía)
Tras evaluar hemodiálisis, cuidados intensivos, salud mental y salas pediátricas, se ordenó una mejora total en condiciones internas para pacientes y personal, dentro del plan oficial de fortalecimiento sanitario (Foto cortesía)

Las visitas no programadas

Este lunes también constató el funcionamiento las áreas de consulta de medicina general, pediatría, ginecología, psicología y odontología, además de laboratorio, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación y atención a pacientes con tuberculosis. También revisó quirófano, sala de partos, recuperación, internamientos pediátricos y generales, sala de neonatos y enfermería de diversos centros médicos.

Landrón explicó el criterio de esas inspecciones sobre hospitales inaugurados recientemente. “Estamos aquí porque hemos diseñado una ruta donde, en cada uno de los diferentes hospitales que se inauguran, cada dos meses o cada trimestre, nosotros vamos a verificar que le estén dando el uso correspondiente, que se esté dando el mantenimiento a todos los equipos y que las áreas estén en las condiciones adecuadas, para que este servicio se pueda brindar de forma ininterrumpida a la población”, afirmó.

El recorrido incluyó además el Centro de Primer Nivel de Atención Antoncí, dentro del seguimiento a las condiciones de los establecimientos de la red pública. Luego hizo una visita no programada al Hospital Municipal de Yamasá. En Yamasá, el titular del SNS informó que próximamente comenzarán trabajos de remozamiento en el hospital, con prioridad para el área de Emergencia.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludRepública DominicanaMaternidadSalud infantilServicio Nacional de SaludSNSMuertes materno-infantiles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura muestra interés en tecnología militar dominicana para combatir el crimen organizado

El presidente de Honduras expresó su disposición a adquirir vehículos blindados y aviones de patrullaje fabricados en República Dominicana, como parte de una estrategia contra amenazas regionales

Asfura muestra interés en tecnología militar dominicana para combatir el crimen organizado

República Dominicana responde con planes de contingencia tras cinco meses de sequía y caída del 35% en la producción de agua

El país enfrenta una crisis hídrica sin precedentes que obliga a las autoridades a implementar trasvases y reparto en camiones cisterna para garantizar el suministro en comunidades afectadas por la prolongada ausencia de lluvias

República Dominicana responde con planes de contingencia tras cinco meses de sequía y caída del 35% en la producción de agua

Crece la demanda de atención a la discapacidad y la necesidad de formar especialistas en República Dominicana

El centro dominicano atiende a 1.122 menores de cero a 12 años y recibe 80 a 85 solicitudes mensuales, con demoras en terapia del habla, ocupacional e intervención conductual por falta de espacio y especialistas

Crece la demanda de atención a la discapacidad y la necesidad de formar especialistas en República Dominicana

Más de cinco millones de dominicanos siguen sin actualizar su documento de identidad

El 62.3 % de la población con posibilidad de renovar su cédula en República Dominicana permanece pendiente del trámite, según datos recientes de la Junta Central Electoral.

Más de cinco millones de dominicanos siguen sin actualizar su documento de identidad

República Dominicana emite alerta verde en 11 provincias ante el incremento de lluvias y humedad

El COE incluyó también al Distrito Nacional y advirtió por aguaceros, tronadas y posibles inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito

República Dominicana emite alerta verde en 11 provincias ante el incremento de lluvias y humedad

TECNO

Los mejores jugadores colombianos de EA SPORTS FC 27: Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero sin James Rodríguez

Los mejores jugadores colombianos de EA SPORTS FC 27: Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero sin James Rodríguez

Un viaje de Uber en helicóptero puede costarte 3.000 dólares: así es el lujo para ahorrar tiempo

Apple acusa a OpenAI de eliminar pruebas en demanda por secretos comerciales: los acusados rechazan todo

Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

Apple inicia nueva era con la salida de Tim Cook como CEO: qué lanzamientos vendrían en septiembre 2026

ENTRETENIMIENTO

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

MUNDO

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

El acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela hizo saltar las alarmas en China: “Los intereses deben ser salvaguardados”

Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles en el estrecho de Ormuz

Sube el petróleo y la venta masiva de bonos globales golpea a las bolsas en Europa y los futuros de Wall Street