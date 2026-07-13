República Dominicana

República Dominicana consolida alianzas de seguridad en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

El ministro Carlos Antonio Fernández Onofre expuso ante las delegaciones el despliegue humanitario autorizado por Luis Abinader, con equipos especializados y apoyo aéreo, como uno de los primeros operativos internacionales del nuevo cuerpo de emergencias

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El encuentro concluyó con la firma de la Declaración de Cusco, que compromete a los Estados participantes con el diálogo político-estratégico y el desarrollo de capacidades conjuntas. Foto cortesía Presidencia.
El encuentro concluyó con la firma de la Declaración de Cusco, que compromete a los Estados participantes con el diálogo político-estratégico y el desarrollo de capacidades conjuntas. Foto cortesía Presidencia.

República Dominicana reafirmó su compromiso con la cooperación regional en defensa durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada en Cusco, Perú, donde el ministro Carlos Antonio Fernández Onofre presentó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 como prueba concreta de la capacidad del país para actuar ante emergencias internacionales.

La CMDA es el principal foro político hemisférico en materia de defensa. En esta edición, más de 30 países del continente analizaron amenazas compartidas: delincuencia organizada transnacional, ciberdefensa, protección de infraestructuras críticas, respuesta ante desastres y cambio climático.

El encuentro concluyó con la firma de la Declaración de Cusco, que compromete a los Estados participantes con el diálogo político-estratégico y el desarrollo de capacidades conjuntas.

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La Operación Quisqueya Solidaria como argumento diplomático

Fernández Onofre centró buena parte de su intervención en la respuesta dominicana tras los terremotos en Venezuela. La operación desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate y canalizó asistencia humanitaria, dos elementos que el ministro utilizó para ilustrar ante sus pares la capacidad nacional de coordinación en emergencias.

“Las capacidades compartidas son las que fortalecen la paz, salvan vidas y generan confianza entre las naciones”, afirmó el teniente general durante su presentación.

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela
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El diagnóstico dominicano sobre la seguridad hemisférica

El ministro sostuvo ante el foro que las amenazas actuales “trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados, basada en la confianza, el intercambio de información y la cooperación permanente”.

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Desde esa lectura, planteó que las instituciones de defensa deben fortalecer su resiliencia interna al mismo tiempo que desarrollan capacidades interoperables. El objetivo, según su argumento, es poder responder con mayor eficacia a escenarios de complejidad creciente.

La Declaración de Cusco y el cierre del foro

El documento suscrito al término de la conferencia sintetiza los acuerdos alcanzados por los ministros y jefes de delegación presentes. Reafirma el compromiso colectivo con el diálogo político-estratégico, la generación de confianza mutua y la estabilidad regional.

Para República Dominicana, la participación en el foro también representó una plataforma para fortalecer vínculos bilaterales y multilaterales con el resto del continente, así como para consolidar alianzas en materia de seguridad.

Salón de conferencias con mesa ovalada, micrófonos, carpetas, agua y letreros; al fondo, 33 banderas de diferentes países y un escudo en la pared. Documento dice "Declaración de Cusco".
Un salón de conferencias internacional exhibe una mesa ovalada equipada con documentos y micrófonos, junto a 33 banderas de países al fondo, que incluye la Declaración de Cusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Declaración de Cusco, firmada el 10 de julio por representantes de 33 países, cerró la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas con acuerdos para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo y las economías ilícitas.

La CMDA no es un organismo permanente. Creada en 1995 en Williamsburg, Estados Unidos, sesiona cada dos años bajo la conducción del país anfitrión y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes.

Emite declaraciones políticas y compromisos de cooperación que los Estados adoptan de forma voluntaria, guiados por los llamados Principios de Williamsburg: la preservación de la democracia como base de la seguridad mutua, la transparencia en materia de defensa y la resolución negociada de disputas.

La edición celebrada en Cusco, del siete al 10 de julio, fue la decimoséptima de su historia. La inauguró el ministro de Defensa peruano, Amadeo Flores Carcagno, en el Convento de La Merced, con un izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas como acto protocolar de apertura. La agenda contempló simulacros, ejercicios de gestión de crisis y el diseño de estrategias ante amenazas tecnológicas, además de reuniones bilaterales entre delegaciones.

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