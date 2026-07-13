“Con esta propuesta protegemos la expresión y el honor”, afirma Abinader sobre reforma al Código Penal en República Dominicana

República Dominicana presentó en el Congreso Nacional modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento para equilibrar la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad y la dignidad. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

República Dominicana ha presentado un conjunto de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, con el propósito de equilibrar el derecho a la libertad de expresión y la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Las propuestas fueron depositadas en el Congreso Nacional, tras semanas de diálogo entre diversos sectores sociales y políticos.

“El uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, también de medios convencionales, plantea el reto de poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión”, declaró el presidente Luis Abinader al explicar el alcance de la reforma. El mandatario recordó que, en los últimos tres años, la República Dominicana ha ocupado los primeros lugares del Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa, aunque reconoció que los avances tecnológicos y el auge de nuevas plataformas han generado desafíos complejos para la protección de derechos fundamentales.

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La Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento llevaba años pendiente de actualización. La propuesta presentada fue entregada a la Sociedad Dominicana de Diarios, así como a comunicadores y especialistas, bajo la coordinación del jurista y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Rodríguez. Tras este proceso, distintos sectores lograron alcanzar un consenso sobre las modificaciones, aunque la propuesta recibió críticas pese a no haber sido objetada por el Poder Ejecutivo.

Manifestantes se reunieron frente al Congreso Nacional en Santo Domingo durante las protestas de esta semana, portando banderas dominicanas y pancartas en reclamo de cambios en el país (Cortesía: Listín Diario).

En cuanto al Código Penal, el presidente recordó que la pieza permaneció 15 años en discusión en el Congreso. Hace 11 meses, tras su aprobación, se estableció un periodo de vacatio legis de un año para realizar los ajustes necesarios antes de su entrada en vigencia, prevista para el 3 de agosto. “El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, precisó Abinader.

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El mandatario reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil pospusieron el debate sobre las reformas. “Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó”, afirmó, resaltando la importancia de la colaboración para alcanzar acuerdos en temas institucionales.

Durante la entrevista, Abinader destacó el papel del Consejo Económico y Social en el proceso de construcción de consensos y reiteró su disposición al diálogo con todos los actores políticos y sociales. Mencionó, como ejemplo, las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití. “Yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio”, sostuvo Abinader.

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Sesión en el Senado de la República Dominicana durante la presentación del proyecto de ley para modificar el Código Penal, con la presencia de legisladores, prensa y personal técnico (Cortesía: @SenadoRD).

El presidente también respondió a quienes han calificado la reforma como una “ley mordaza”. Rechazó de manera enfática esa acusación y reiteró su compromiso con las libertades públicas. “Yo salgo en dos años del gobierno. Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”, expresó.

Para Abinader, la propuesta presentada representa un punto de equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor individual. “Con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente”, concluyó.

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Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento serán sometidas a votación antes del 3 de agosto, fecha en la que está prevista la entrada en vigor del nuevo marco legal. El gobierno sostiene que esta reforma responde a los desafíos actuales en materia de derechos fundamentales y comunicación social en la República Dominicana.

<b>Los 18 artículos bajo la lupa</b>

<b>1. Libertad de expresión y de prensa (5 artículos)</b>

Este bloque concentra el núcleo de las demandas ciudadanas. Las modificaciones buscan extirpar cualquier asomo de censura previa o intimidación legal:Artículo 123 (Ciberbullying): Se delimita el tipo penal para evitar que las críticas legítimas o los debates encendidos en redes sociales se confundan con acoso digital.

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Artículo 192 (Difusión de audio o imágenes sin consentimiento): Se añade de forma expresa la excepción de interés público legítimo, protegiendo las filtraciones periodísticas que destapen anomalías estatales.

Artículo 208 (Difamación) y Artículo 211 (Actos no difamatorios ni injuriosos): Redefinen las sanciones y amplían las garantías legales para quienes informen sobre figuras públicas o temas de debate nacional.

Artículo 310 (Ultraje): Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones o funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición o a la ciudadanía.

<b>2. Protección de personas y familias (6 artículos)</b>

Orientado a robustecer los mecanismos de vulnerabilidad social, especialmente enfocados en la niñez y la adolescencia:Artículos 121 y 122 (Bullying y Hostigamiento agravado): Se precisan las definiciones para lograr una aplicación objetiva en entornos escolares y comunitarios.

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Artículo 142 (Exhibicionismo sexual) y Artículo 144 (Acoso agravado): Buscan proporcionalidad en las penas, evitando interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.

Artículos 214 y 215 (Abandono de menores y Abandono agravado): Reorganizan las agravantes para penalizar con mayor severidad la desatención parental extrema.

<b>3. Precisión técnica y seguridad jurídica (5 artículos)</b>

Ajustes esenciales de carpintería legislativa para evitar contradicciones en los tribunales:Artículo 141 (Prescripción): Corrige el cómputo de los plazos procesales para evitar impunidades por vencimiento de términos.

Artículo 170 (Autosecuestro), Artículo 207 (Perjurio patrimonial), Artículo 248 (Bancarrota simple) y Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud): Mejoran la redacción técnica para que las figuras delictivas queden claramente tipificadas en el comercio y la salud.

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<b>4. Respuesta frente a delitos graves (2 artículos)</b>

Artículo 176 (Proxenetismo): Readecua la escala punitiva para perseguir con mayor eficacia la explotación sexual.

Artículo 303 (Malversación de fondos públicos): Endurece de manera drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, un reclamo histórico de la sociedad dominicana.