Guatemala

Guatemala: Monitorean 266 municipios y advierten riesgo de erosión y plagas por lluvias y calor

En una semana el Ministerio de Agricultura alertó sobre amenazas para cultivos y ganado por el aumento de humedad y tormentas en varias regiones de otros 54 municipios del país.

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Las autoridades informaron que persiste una combinación de elevadas temperaturas y precipitaciones en diversas regiones, situación que puede provocar riesgo de enfermedades, afectaciones en cultivos y daños en áreas agrícolas con drenaje insuficiente (Foto cortesía MAGA)
Las autoridades informaron que persiste una combinación de elevadas temperaturas y precipitaciones en diversas regiones, situación que puede provocar riesgo de enfermedades, afectaciones en cultivos y daños en áreas agrícolas con drenaje insuficiente (Foto cortesía MAGA)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) mantiene su monitoreo en 266 municipios de Guatemala ante el pronóstico de altas temperaturas y lluvias durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana. Según el ministerio, la combinación puede elevar la humedad disponible para los cultivos y también causar encharcamientos, erosión de suelos, enfermedades fúngicas y daños por tormentas locales en zonas agrícolas con drenaje deficiente.

El boletín del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación señala que persisten áreas agrícolas con niveles de humedad del suelo menores al 25% en Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Según el MAGA, esa condición refleja déficit hídrico y posibles situaciones de estrés en los cultivos.

En contraste, Boca Costa, Petén, Alta Verapaz e Izabal presentan niveles elevados de humedad. Por eso, el ministerio recomendó mantener limpios los drenajes y vigilar la aparición de enfermedades fungosas asociadas al exceso de agua.

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Pronóstico de lluvias y calor para los próximos días

Productos agrícolas de Guatemala
El Ministerio de Agricultura refuerza la supervisión en zonas prioritarias y emite recomendaciones técnicas para enfrentar la ola de calor, en un esfuerzo por limitar las pérdidas en la producción y la oferta alimentaria nacional (Foto cortesía MAGA)

De acuerdo con el análisis agrometeorológico elaborado por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, con base en información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, persistirán lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

El informe atribuye esas condiciones al paso de ondas del este y a sistemas de baja presión en ambos litorales. También prevé un ambiente cálido y húmedo durante el día, con presencia de niebla y neblina en la mañana y en la noche.

Los cultivos que podrían verse afectados, según el MAGA, son maíz, frijol, banano, plátano, palma de aceite, hule, piña, caña de azúcar, cardamomo, arroz, melón, mango y papaya. El boletín ubica ese riesgo en departamentos como Petén, Escuintla, Jalapa, Chiquimula, Quiché, Huehuetenango, Retalhuleu y Santa Rosa.

La advertencia oficial responde a un escenario mixto para el campo: las lluvias pueden aumentar la humedad del suelo y la disponibilidad de agua para las siembras, pero al mismo tiempo pueden deteriorar parcelas expuestas al anegamiento o con capacidad limitada de drenaje. Según el ministerio, allí se concentran los riesgos de erosión, proliferación de hongos y afectaciones por tormentas locales.

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Las predicciones meteorológicas indican incremento en la humedad y probables encharcamientos, lo que lleva a planificar acciones preventivas ante posibles daños en maíz, frijol y otras cosechas en distintas zonas del país (Foto cortesía MAGA)
Las predicciones meteorológicas indican incremento en la humedad y probables encharcamientos, lo que lleva a planificar acciones preventivas ante posibles daños en maíz, frijol y otras cosechas en distintas zonas del país (Foto cortesía MAGA)

Recomendaciones para cultivos y ganado

Para la actividad pecuaria, las autoridades recomendaron asegurar acceso constante a agua limpia y fresca para el ganado, aplicar tratamientos antiparasitarios y mantener los corrales limpios y secos. Según el boletín, esas acciones buscan reducir el impacto del calor y de la humedad sobre los animales.

Para las áreas de cultivo con anegamiento, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación sugirió abrir pequeños canales o perforaciones alrededor de las plantas. También pidió mantener control de malezas para evitar la proliferación de plagas.

El 24 de mayo, el MAGA informó que mantenía bajo monitoreo a 212 municipios por temperaturas superiores a 35 °C y por lluvias de más de 100 milímetros previstas para los próximos días. La cartera advirtió que el calor eleva la evaporación y agrava el estrés hídrico, aunque las precipitaciones podrían mejorar de forma gradual la humedad del suelo.

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