Guatemala

Ataque armado contra exdirector adjunto de la PNC deja dos mujeres muertas en Guatemala

La emboscada registrada en la madrugada del 31 de mayo fue dirigida a Helver Beltetón, quien sobrevivió junto con su hija mientras dos ocupantes del vehículo perdieron la vida por disparos

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Exdirector adjunto de la PNC, Helver Romeo Beltetón, informó que el ataque iba dirigido hacia él. En el hecho murieron su sobrina y una amiga de la familia. Foto: Redes sociales
Exdirector adjunto de la PNC, Helver Romeo Beltetón, informó que el ataque iba dirigido hacia él. En el hecho murieron su sobrina y una amiga de la familia. Foto: Redes sociales

El ataque armado ocurrido la madrugada del domingo 31 de mayo en la ruta al Atlántico, en Ciudad de Guatemala, fue una emboscada dirigida contra el exdirector adjunto de la PNC Helver Romeo Beltetón y dejó dos mujeres muertas cuando regresaban de una actividad religiosa, según confirmaron fuentes policiales a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión y el propio exfuncionario al medio Prensa Libre.

Las víctimas fueron una menor de 16 años y Dulce Solórzano Matías, de 25, quienes viajaban en el asiento trasero del pick up con placas oficiales y murieron dentro del vehículo por múltiples heridas de bala, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil citado por Prensa Libre. Solórzano era estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado, y la adolescente cursaba quinto bachillerato en Ciencias y Letras, según Prensa Libre.

El informe policial citado por Prensa Libre sitúa el ataque alrededor de las 2:30 horas en el kilómetro 13,5 de la ruta al Atlántico, zona 18 de la capital. El hecho fue reportado en el kilómetro 14 de la CA-9 Norte y bomberos Voluntarios confirmaron en sus redes oficiales que ambas personas atacadas ya no presentaban signos vitales al llegar al lugar.

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Las autoridades procesan la escena y eso ha generado congestión vehicular en la zona./(Bomberos Voluntarios)
Las autoridades procesan la escena y eso ha generado congestión vehicular en la zona./(Bomberos Voluntarios)

La principal hipótesis apunta a un atentado directo contra Helver Beltetón

Fuentes policiales dijeron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que el ataque iba dirigido contra Beltetón. El exfuncionario confirmó a Prensa Libre que él viajaba en el vehículo cuando ocurrió la emboscada y relató que dos automóviles se acercaron y comenzaron a disparar; él y su hija sobrevivieron.

Según las pesquisas preliminares citadas por Prensa Libre, dos vehículos se aproximaron al picop y varios hombres armados abrieron fuego. Los guardaespaldas respondieron al ataque, pero los disparos alcanzaron a las ocupantes que iban atrás.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la escena encontraron el vehículo con múltiples perforaciones de bala, según Prensa Libre. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraban impactos en las ventanillas y en varias zonas de la carrocería.

La División Especializada en Investigación Criminal de la PNC inició el seguimiento de cámaras y emplea otros métodos especiales para establecer quiénes fueron los sicarios y los autores intelectuales del ataque, de acuerdo con Prensa Libre.

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El ataque armado en la ruta al Atlántico, zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó dos muertos dentro de un vehículo. /(Bomberos Voluntarios)
El ataque armado en la ruta al Atlántico, zona 18 de Ciudad de Guatemala, dejó dos muertos dentro de un vehículo. /(Bomberos Voluntarios)

Exdirector policial investigaba a varios agentes de la PNC

La principal línea de investigación sostiene que el objetivo era el exdirector adjunto de la Policía Nacional Civil Helver Romeo Beltetón Moscoso, no las dos mujeres asesinadas, según las fuentes policiales citadas por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión y el testimonio que Beltetón dio a Prensa Libre.

Prensa Libre reseñó que Beltetón es comisario general, licenciado en Criminología y Criminalística y egresado de la quinta promoción del curso básico de agentes de Policía. El mismo medio detalló que acumula 24 años de servicio y que se desempeñó como jefe del Departamento de Investigaciones y subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica.

El 15 de enero de 2024, el entonces ministro de Gobernación Francisco Jiménez lo nombró director general adjunto de la PNC para acompañar al director general David Estuardo Custodio Boteo, según Prensa Libre. El medio añadió que el nombramiento formó parte de los cambios en la estructura de mando al inicio de la nueva administración gubernamental.

En febrero de 2025 declaró que la Inspectoría General investigaría la actuación de agentes involucrados en la detención de un bombero que atendía una emergencia en Mixco, según Prensa Libre. En noviembre de 2025, el Ministerio de Gobernación informó sobre su destitución como director general adjunto de la PNC y anunció el nombramiento de Héctor Noé González Prera en su lugar, de acuerdo con Prensa Libre.

Este ataque ocurre en el marco de una serie de hechos violentos registrados en los últimos días de mayo en Guatemala: un hombre herido en Boca del Monte, dos personas heridas y otras dos fallecidas en la colonia San Rafael III de la zona 18, una mujer de 23 años asesinada en Villa Nueva y un hombre de unos 30 años localizado con heridas de bala en la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco.

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