El Salvador inicia la época lluviosa bajo vigilancia de fenómenos climáticos

El Salvador inicia la transición a la época lluviosa con precipitaciones tempranas en oriente y centro del país. (Foto cortesía MARN)

El Salvador ha iniciado oficialmente la transición hacia la época lluviosa. Según el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, en las últimas jornadas se han registrado precipitaciones en zonas altas del oriente y el centro del país, un fenómeno que marcará las próximas semanas mientras el territorio sale de la temporada seca y se prepara para el establecimiento pleno de las lluvias.

El avance hacia la época de lluvias será gradual, con escenarios de calor y humedad persistentes desde abril hasta mayo, y lluvias principalmente por la tarde o madrugada. "Vamos a tener condiciones similares a las de estasemana: muy húmedo, mucho calor, tal vez lluvia por la tarde o de madrugada", subrayó López a través de una entrevista matutina. El funcionario explicó que a partir de la segunda quincena de mayo se prevé un “régimen más constante de lluvias”, caracterizado por precipitaciones diarias, cada tres a cinco días, ocurrencia de tormentas asociadas al paso de ondas tropicales.

La expectativa oficial indica que en los primeros días de junio se establecerá plenamente la temporada lluviosa, momento a partir del cual se intensificará la frecuencia de las precipitaciones en todo el territorio. López subraya la importancia de monitorear estos cambios, porque “en algún lugar del país lloverá todos los días, pero en promedio, cada dos o tres días se tendrá una tormenta formal”.

Las lluvias en San Salvador superan en un 20% el promedio habitual para abril, según datos del MARN. (Foto cortesía MARN)

Acumulados de lluvia y variabilidad territorial según MARN

Durante el periodo de transición, el comportamiento de las lluvias revela contrastes notables entre diversas regiones. López informó que “en lo que va del año, hemos recibido en San Salvador hasta 250 milímetros de lluvia según el promedio de las estaciones", cifra que supera los registros habituales para el mes de abril, con un exceso aproximado del 20% en la capital. Por su parte, el municipio de Perquín, en el norte de Morazán, ya ha acumulado 103 milímetros este mes, colocando a esa región entre las que históricamente concentran mayores precipitaciones junto con otras áreas como la norte de Santa Ana y la cordillera de Montecristo.

Zonas como Cabañas, La Palma, Citalá y el norte de Metapán también han recibido lluvias superiores al promedio, mientras que lugares como Acajutla permanecen en los rangos más bajos, con menos de 1,300 milímetros anualizados en el registro más reciente. López detalló que “el año pasado el promedio nacional fue de 2,100 milímetros, pero en Perquín se llegaron a los 3,100 milímetros y en la zona de Ilobasco a 129 milímetros solo en abril", lo que ilustra la marcada heterogeneidad del comportamiento pluviométrico.

El comportamiento pluviométrico se mantiene heterogéneo, con zonas como Perquín y el norte de Morazán liderando los acumulados de lluvia. (Foto cortesía MARN)

Fenómenos climáticos esperados e impacto del fenómeno de El Niño

La proyección para la segunda mitad del año está condicionada por la posible consolidación del fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. “A partir del mes de julio, podríamos ir viendo algunas señales del establecimiento del fenómeno de El Niño esto implica una disminución de las lluvias, pero no quiere decir que va a dejar de llover“, aclaró el ministro.

El impacto se concentra en sectores como la zona costera, la región oriental y el corredor seco, especialmente vulnerables a la reducción de lluvias y sus consecuencias sobre el sector agrícola y la seguridad alimentaria. Explicó que “las zonas más afectadas serán aquellas con temperatura más cálida; estimamos menos lluvia y mayores afectaciones en el corredor seco".

El inicio de la canícula podría adelantarse hacia finales de junio, prolongándose hasta la segunda semana de agosto. “Durante este tiempo vamos a tener lluvia, pero los promedios serán menores. Este comportamiento puede variar según los sistemas que se formen en el Caribe”, advirtió López. Históricamente, la canícula ha representado una reducción de precipitaciones acompañada de temperaturas elevadas y mayor incidencia de golpes de calor, con repercusiones directas sobre los cultivos y la disponibilidad de agua.

(Foto de ARCHIVO) La posible consolidación del fenómeno de El Niño a partir de julio podría reducir las lluvias, especialmente en el corredor seco y la región costera. Adrián Irago / Europa Press 05/8/2025

Monitoreo y recomendaciones institucionales para la sociedad salvadoreña

El MARN mantiene activo un sistema de pronóstico y alerta temprana, apoyado en una red de estaciones meteorológicas que transmiten datos sobre lluvia, humedad, viento y otros parámetros. “Diariamente publicamos pronósticos y actualizamos mensualmente la información, además de mantener comunicación con Protección Civil y Agricultura”, aseveró López.

Recomendando a la población informarse a través del MARN y atender posibles alertas, ante un escenario marcado tanto por el aumento de lluvias en el corto plazo como por la probabilidad de episodios secos y olas de calor conforme avance la temporada. López enfatizó la importancia de aprovechar la información para la planificación agrícola y la prevención de daños en las áreas más expuestas a variabilidad climática.

El pronóstico señala que “este año lloverá, pero probablemente menos que en 2025”, manteniéndose la posibilidad de fenómenos hidrometeorológicos intensos como huracanes o tormentas tropicales que, si bien no afectan directamente en todos los casos, podrían incidir en el clima nacional, especialmente en los meses de junio, septiembre y octubre.

El MARN recomienda a la población mantenerse informada mediante boletines oficiales y alertas ante variaciones en la temporada lluviosa. EFE/Rodrigo Sura

A pesar de la incertidumbre inherente al comportamiento del clima, el ministro subrayó que “el trabajo es mantener informada a la población” y fortalecer las capacidades de respuesta para reducir los riesgos asociados a lluvias extremas o prolongadas sequías.