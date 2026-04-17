Mundo

El impactante video de un camión en llamas que intenta evitar una explosión y termina dejando varios heridos en Siria

Una operación urgente implementada durante una emergencia con combustible resultó en la propagación de un incendio por la vía pública y en la intervención inmediata de servicios sanitarios y bomberos

Guardar
Un camión cisterna en llamas deja un rastro de fuego en Hasakah, Siria

Un camión cisterna de combustible ardió el 17 de abril de 2026 en la ciudad de Hasakah, Siria, generando una peligrosa estela de fuego al intentar alejar el vehículo encendido de una estación de servicio. Según los primeros informes consignados por medios del país, el siniestro dejó siete heridos y destruyó 11 automóviles y un autobús.

El hecho se produjo mientras el conductor descargaba combustible frente a la terminal central de autobuses, una zona densamente transitada de Hasakah.

De acuerdo con fuentes por la prensa local, el conductor decidió desplazar el vehículo en llamas para evitar una explosión de gran magnitud en la estación. La maniobra generó una línea de llamas a lo largo de la vía, incrementando el alcance del incendio.

Este episodio se inscribió en una secuencia de incidentes asociados a combustibles y movimientos militares que han marcado la región de Hasakah durante el año en curso.

Según la dirección de Salud de Hasakah, todos los afectados presentaron lesiones leves y permanecieron en condición estable. Esta cadena de eventos recordó a múltiples incidentes similares ocurridos en años anteriores, aumentando las tensiones vinculadas no solo a riesgos civiles sino también a la seguridad energética de la zona.

El intento por evitar una catástrofe

Las autoridades confirmaron que el conductor trasladó el camión cisterna en llamas para salvar la estación de servicio, una medida que provocó la destrucción de 11 coches y un autobús en la ruta.

Un camión cisterna en llamas deja un rastro de fuego en Hasakah, Siria
Un camión cisterna en llamas deja un rastro de fuego en Hasakah, Siria

Equipos de emergencia actuaron con rapidez para sofocar las llamas. La dirección de Salud reportó siete heridos, todos con lesiones leves y bajo control médico. El incidente se sumó a otras situaciones recientes vinculadas al almacenamiento y transporte de combustibles en Hasakah, un enclave afectado también por movimientos de fuerzas armadas en las últimas semanas.

La operación de descarga de combustible coincidió con un contexto de elevada inestabilidad operacional en la región. Las autoridades sanitarias destacaron que no se produjeron víctimas fatales gracias a la intervención inmediata, aunque la destrucción material resultó considerable.

La dirección de Salud de Hasakah informó que la rápida respuesta de los equipos de emergencia resultó clave para evitar víctimas mortales y contener una posible explosión en la concurrida zona de la terminal central. Emergió así un nuevo foco de preocupación en torno a la seguridad de la infraestructura energética y el tránsito urbano en zonas estratégicas al norte de Siria.

Siete personas resultaron heridas tras el incendio de un camión cisterna que, al intentar ser retirado de una estación de servicio, dejó una estela de llamas que destruyó automóviles y un autobús en Hasakah.

Un camión cisterna en llamas deja un rastro de fuego en Hasakah, Siria
Un camión cisterna en llamas deja un rastro de fuego en Hasakah, Siria

Las autoridades atribuyeron el origen del siniestro a la maniobra del conductor para impedir una explosión mayor, en un contexto de repetidos incidentes vinculados al combustible en la región. La consecuencia inmediata fue la rápida actuación de los servicios de emergencia y la confirmación de lesiones menores en todos los afectados.

Un segundo informe recogido por medios regionales detalló que la operación de control del fuego se completó en menos de una hora gracias al despliegue de bomberos y personal sanitario, minimizando así el alcance del daño estructural.

Entre los vehículos afectados por la línea de fuego estuvieron 11 autos particulares y un autobús interurbano que se encontraban estacionados frente a la terminal central de Hasakah.

Temas Relacionados

Incendio Camión CisternaHasakahSeguridad EnergéticaAccidentes Industriales

Últimas Noticias

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

El Comando Central publicó un video del momento en el que el destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta le ordena a un buque mercante que regrese a su terminal de origen. Donald Trump dijo que la medida continuará hasta que finalicen las negociaciones

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”

El mandatario republicano agregó que los aliados “fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel”

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”

Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

El viceministro de Exteriores iraní subrayó que así se lo habían dejado claro a la delegación estadounidense en el encuentro de Islamabad

Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

El presidente norteamericano lo afirmó un día después de anunciar una tregua de 10 días en la región, donde las Fuerzas de Defensa cesaron sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah

Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Después de que Teherán anunciara la apertura del estrecho de Ormuz, el presidente dejó un mensaje optimista sobre los plazos: “Debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos están acordados”

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muere a los 87 años Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets e impulsora cultural de los 70 en España

Muere a los 87 años Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets e impulsora cultural de los 70 en España

UFC Fight Night, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea de Burns vs Malott

El presidente Petro alertó sobre un resurgimiento mundial de la violencia y volvió a referirse sobre los bombardeos en el Caribe

¿Estados Unidos podría quedarse sin DT para el Mundial 2026? Su estratega estaría en la mira del Real Madrid

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

INFOBAE AMÉRICA

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos del régimen persa y 19 barcos acataron sus órdenes: “Si señor, volvemos a Irán”

Panamá suma más de $7 mil millones en préstamos bancarios mientras deuda supera los $60 mil millones

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro despliegan estrategias opuestas para captar votantes en Brasil y las encuestas están muy parejas

Donald Trump rechazó una oferta de ayuda de la OTAN para el estrecho de Ormuz: “Les dije que se mantengan alejados”

ENTRETENIMIENTO

Marvel relanzará ‘Avengers: Endgame’ con material inédito antes de ‘Doomsday’

Marvel relanzará ‘Avengers: Endgame’ con material inédito antes de ‘Doomsday’

Shannon Elizabeth habló sobre su divorcio y su nueva etapa tras unirse a OnlyFans: “Me siento más fuerte”

La verdad detrás de la supuesta ruptura de Selena Gomez y Benny Blanco

Exgerente de discoteca comparte su versión de la noche en que Katy Perry habría agredido a Ruby Rose

Arrestan a la madrastra de Lindsay Lohan tras acusación de lanzar un cuchillo al padre de la actriz