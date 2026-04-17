Guatemala

El festival Chiripa celebrará su sexta edición en Ciudad de Guatemala

La próxima entrega del evento reunirá a artistas internacionales y nacionales en diferentes sedes de la capital, con una programación gratuita centrada en propuestas de comedia y circo procedentes de varios países de Iberoamérica

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El video presenta un evento cultural que incluye actuaciones en espacios públicos y teatrales. Se observa a un grupo de personas, incluyendo niños, interactuando con un tronco de madera en un ambiente exterior. Posteriormente, dos artistas masculinos realizan actos escénicos individuales en un escenario oscuro bajo iluminación, uno caracterizado con bigote y otro en vestuario de color. El metraje culmina con una placa que muestra los logotipos de diversas empresas y organizaciones patrocinadoras del evento.

El Festival Internacional de Comedia y Circo “Chiripa”, que recibió el premio Iberescena 2025, celebrará su sexta edición en la Ciudad de Guatemala del 17 al 26 de abril de 2026. Este evento, de acceso gratuito y con presentaciones en diferentes teatros y espacios públicos, refuerza su papel como una de las principales plataformas para el arte escénico internacional en Centroamérica y como un referente para la proyección cultural guatemalteca, según la organización del festival en sus canales oficiales.

Guatemala está entre los tres proyectos seleccionados por el fondo internacional Iberescena este año. El festival Chiripa integra el grupo de propuestas reconocidas junto con Las cartas de Norma —en la categoría de creación— y Tutti-Fruti Festival, programado para noviembre, por su calidad y potencial transformador, informó la organización en su comunicado oficial. Este respaldo impulsa el crecimiento del arte local y sitúa al país como una potencia emergente en el desarrollo de las artes escénicas iberoamericanas.

Un hombre disfrazado de payaso con nariz roja, gafas, traje verde y camisa a rayas, extendiendo los brazos, sobre un fondo de cortinas rojas
Un artista del Festival Internacional de Comedia y Circo actúa en el escenario, con su nariz de payaso, gafas y vestuario verde, durante el evento que se celebra del 16 al 26 de abril de 2026. (Festival chiripa)

La sexta edición: programación y sedes principales

Durante diez días, el Festival Chiripa 2026 ofrecerá más de cinco espectáculos en escenarios representativos de la capital guatemalteca, entre ellos el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Casa Ibargüen y el Teatro IGA. Participarán compañías de Brasil, España y Argentina, que presentarán propuestas actuales de comedia y circo contemporáneo al público local.

El programa incluye:

  • 17 de abril, 19:00 horas: Espectáculo rupestre de la compañía brasileña Patuá en la Plaza Maya.
  • 18 de abril, 17:00 horas: Ovvio de la troupe española Lapso Cirk en el Teatro al Aire Libre “Otto René Castillo”.
  • 24 de abril, 19:00 horas: Homenaje por Silvia Capell (España), en la Plaza Maya.
  • 25 de abril, 16:00 horas: Suspiros de Ciudad a cargo de La Ventana, un colectivo colomboguatemalteco en la sexta avenida de la zona 1.
  • 26 de abril, 16:00 horas: Ginger y Monique de la compañía argentina La Fatal Compañía en Casa Ibargüen.

Todas las funciones serán gratuitas, sujetas a la capacidad de cada recinto. Se permitirán donaciones voluntarias en algunos casos, de acuerdo con detalles de la Escuela de Circo Batz, entidad organizadora.

Las personas interesadas en asistir o reservar su entrada deben consultar las redes sociales oficiales de la Escuela de Circo Batz y del festival para información actualizada.

Origen y proyección internacional del festival

El Festival Chiripa es la primera iniciativa guatemalteca dedicada exclusivamente a la comedia y circo contemporáneos. Desde 2014, cuando celebró su jornada inaugural entre el 29 y el 31 de agosto en la Ciudad de Guatemala y del 4 al 6 de septiembre en Antigua Guatemala, su objetivo ha sido facilitar el intercambio entre artistas nacionales e internacionales, según la organización. La creación de Chiripa fue impulsada por Ileana Ortega, Pancho Toralla y Miguel Hernández, quienes buscaron abrir un espacio para creadores de circo contemporáneo de países como Costa Rica, Argentina, México, Austria, España y Brasil, junto a artistas guatemaltecos.

Esta edición mantiene el compromiso con la filosofía de acceso democrático al arte, ambientes familiares y sin discriminación, y el fortalecimiento de comunidades culturales diversas. El festival ofrece a creadores y compañías un espacio de visibilización, colaboración y desarrollo profesional, promoviendo alianzas dentro del continente.

El programa Iberescena, entidad promotora que otorga respaldo financiero y visibilidad a iniciativas escénicas, abrirá nuevas convocatorias a fines de mayo, con el objetivo de ampliar las oportunidades para el sector cultural guatemalteco. Según la organización del Festival Chiripa, este apoyo motiva tanto a los artistas actuales como a quienes aspiran a integrarse en circuitos internacionales.

Durante la sexta edición del Festival Internacional de Comedia y Circo “Chiripa”, se presentarán espectáculos gratuitos y abiertos a todo público en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala del 17 al 26 de abril de 2026. El evento, apoyado por Iberescena 2025 y organizado por la Escuela de Circo Batz, contará con compañías de Brasil, España, Colombia, Argentina y Guatemala, lo que lo confirma como un espacio principal para el desarrollo y la promoción de las artes escénicas en Centroamérica.

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