Panamá

Proyecto de ley busca establecer en Panamá precios de los autos por fecha de fabricación

La venta de automóviles marcha a buena velocidad y solo en marzo de este año registró 6,473 carros nuevos

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Las ferias anuales de venta de autos en Panamá atraen a una gran cantidad de compradores.
Las ferias anuales de venta de autos en Panamá atraen a una gran cantidad de compradores.

Nuevos criterios para la venta de autos en Panamá, que incluye la fijación de basado en el año de fabricación y obliga a la nacionalización de los autos de forma expedita e inmediata desde el ingreso al territorio nacional, adelantan los diputados de la subcomisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Luego del estudio y análisis del proyecto de ley que regula la venta de vehículos, la subcomisión de Comercio indicó que concluyó las consultas al respecto, de parte de los concesionarios en el país.

El proyecto estaría pasando a primer debate, donde se tendría la participación de distintos sectores, entre ellos la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y la Autoridad Nacional de Aduanas, para que den sus puntos de vista, a fin de crear un marco regulatorio, comentó Jhonathan Vega, quien preside la subcomisión.

La venta de autos en Panamá marcha a velocidad. Solo en marzo de este año se registraron 6,473 autos nuevos inscritos de primer ingreso, manteniendo el dinamismo comercial observado en los meses anteriores y reafirmando la estabilidad del mercado nacional.

En 2025 el total de autos nuevos registrados en Panamá fue de 60,233 unidades, un aumento de 10.8% al compararlo con el año anterior, de acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Este crecimiento se debe a una demanda sostenida y aumento en la oferta, especialmente por autos de marcas asiáticas, afirma.

Mercado volátil de los combustibles se cierne sobre a venta de autos. EFE/ Marcos Villaoslada
Mercado volátil de los combustibles se cierne sobre a venta de autos. EFE/ Marcos Villaoslada

En enero se vendieron 4,845 carros, cifra que en febrero pasó a 5,087 y en marzo 6,437, para un total de 16,405 unidades, indican las estadísticas de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

Con un promedio superior a las 5 mil unidades vendidas por mes, el comportamiento del mercado en los primeros tres meses del año proyecta un panorama favorable para el resto del 2026, reflejando un inicio de año sólido para el sector automotriz panameño, con una demanda constante y un mercado dinámico, señalan representantes de las empresas distribuidoras.

Las estadísticas reflejan un comportamiento positivo para el sector automotriz panameño y consolida un primer trimestre de crecimiento sostenido para la industria, confirma la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá.

El reporte de los distribuidores de automóviles también evidencia que el mercado continúa mostrando una fuerte preferencia por vehículos utilitarios y de uso práctico, con el segmento SUV liderando nuevamente la participación mensual, consolidándose como la categoría de mayor demanda entre los consumidores panameños.

El ranking de modelos indica que del Kia Soluto Sedan se vendieron 346 unidades, manteniéndose en la primera posición, seguido por la Toyota Hilux con 292 unidades vendidas, y el Hyundai i10 sedan, del cual se comercializaron 289 unidades.

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un sector dinámico aporta ingresos a la economía nacional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los compradores, siempre según las cifras de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), también se inclinaron por la Toyota Yaris Cross, de la que se vendieron 236, y la Toyota Land Cruiser Prado, con 159, reafirmando la preferencia por vehículos compactos, Pick Ups y por el segmento SUV.

El segmento de autos de lujo continúa representando una porción más reducida, confirmando la preferencia de los consumidores por autos de uso práctico, indican los distribuidores de autos.

Con estos resultados, el acumulado del primer trimestre de 2026 alcanza 16,405 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento de 17.6% frente al mismo período del año anterior.

Halagadoras, las cifras continúan proyectando un futuro favorable para el resto del año y reforzando la importancia del sector automotor dentro de la actividad económica nacional.

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