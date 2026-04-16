República Dominicana

Aeronaves, yates y departamentos decomisados a traficantes serán subastados en República Dominicana

Un catálogo de apartamentos, terrenos y medios de transporte obtenidos por medio de decomisos será vendido de manera transparente, conforme a la legislación vigente, cuyas utilidades serán destinadas a iniciativas oficiales de resarcimiento social

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La subasta pública en República Dominicana ofrece aeronaves, yates, apartamentos y joyas decomisadas a narcotraficantes, optimizando recursos para el Estado. (Foto cortesía INCABIDE)
La subasta pública en República Dominicana ofrece aeronaves, yates, apartamentos y joyas decomisadas a narcotraficantes, optimizando recursos para el Estado. (Foto cortesía INCABIDE)

Desde joyería, departamentos, casas y yates incautados al narcotráfico serán subastados por primera vez en República Dominicana.

El evento, liderado por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), se celebrará el miércoles 13 de mayo, busca transformar estos activos ilícitos en nuevas fuentes de recursos para el Estado, según informaron las autoridades.

Entre los bienes que serán puestos a la venta figuran apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra, todos decomisados a ciudadanos condenados por delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y la corrupción administrativa. Esta medida marca un precedente en la gestión de activos incautados para devolverlos a la sociedad dominicana, según destacó el INCABIDE.

El INCABIDE organizará la primera subasta de bienes provenientes del narcotráfico y la corrupción el 13 de mayo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. (Foto cortesía INCABIDE)
El INCABIDE organizará la primera subasta de bienes provenientes del narcotráfico y la corrupción el 13 de mayo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. (Foto cortesía INCABIDE)

El proceso para participar en la subasta requiere que los interesados completen su registro hasta el viernes 1 de mayo, en horario de 8:00 a 16:00, directamente en la sede del organismo en la calle F #5, Arroyo Hondo Viejo, Distrito Nacional.

El INCABIDE estableció una tasa de 5,000 pesos dominicanos (equivale a $83.57)como costo único y no reembolsable para la inscripción. Además, en el caso de bienes con un valor superior a cinco millones de pesos, será necesario aportar un depósito del 10% como garantía para la primera puja. Estas condiciones buscan asegurar la transparencia y la seriedad del proceso, conforme a la información de la entidad.

Vehículos, casas, lotes de chatarra y solares se incluyen en el catálogo de bienes incautados disponibles para la subasta pública en República Dominicana. (Foto cortesía INCABIDE)
Vehículos, casas, lotes de chatarra y solares se incluyen en el catálogo de bienes incautados disponibles para la subasta pública en República Dominicana. (Foto cortesía INCABIDE)

El director ejecutivo del INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada, remarcó el carácter inclusivo y legal del proceso: “Estamos abriendo las puertas para que cualquier dominicano, desde un emprendedor hasta una familia, pueda participar con total confianza. No solo estamos subastando activos; estamos transformando bienes recuperados en recursos útiles para el desarrollo del Estado, bajo un proceso donde la transparencia es el único protagonista”, señaló Oviedo Estrada al INCABIDE.

Todos los activos que integran la subasta han superado los procedimientos legales establecidos en la Ley Núm. 60-23, por lo que los adjudicatarios recibirán documentación válida y libre de gravámenes, según subrayó el titular de la institución.

El INCABIDE también confirmó que la recaudación obtenida por la venta de estos bienes se asignará a programas de prevención y resarcimiento social, por disposición de la normativa vigente, lo que garantiza que los recursos sean reinvertidos en beneficio de la sociedad dominicana.

El director de INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada, destaca la transparencia y accesibilidad del proceso para todos los ciudadanos dominicanos interesados. (Foto cortesía INCABIDE)
El director de INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada, destaca la transparencia y accesibilidad del proceso para todos los ciudadanos dominicanos interesados. (Foto cortesía INCABIDE)

El evento se llevará a cabo en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo. El catálogo de bienes y el pliego de condiciones para participar están disponibles en el sitio oficial de la institución: incabide.gob.do, según indicó el INCABIDE.

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