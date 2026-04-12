Inflación en República Dominicana podría superar el 5%, según el Banco Central

El Banco Central de República Dominicana advierte que la inflación superará el 5 % debido al incremento de combustibles y tarifas eléctricas. (Cortesía: El Avance)

Las proyecciones del Banco Central de República Dominicana advierten que la inflación interanual podría superar el 5 % en los próximos meses, situándose por encima del rango meta de 4 % ± 1 %. Este aumento, atribuido principalmente a la presión de los precios internacionales de los combustibles y a los recientes ajustes en la tarifa eléctrica, impactará directamente en el costo de vida de los hogares dominicanos.

El organismo considera que la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha intensificado la volatilidad en los mercados energéticos, lo que se refleja en el alza de los precios internos de gasolina y gasoil (diésel), así como en el encarecimiento de la factura eléctrica.

La combinación de estos factores, junto con el peso creciente de los subsidios estatales a los hidrocarburos, limita la capacidad fiscal nacional para amortiguar los efectos de las fluctuaciones internacionales.

Actualmente, el equipo económico oficial monitorea de forma continua los factores emergentes que inciden sobre la inflación. De acuerdo con lo publicado por Diario Libre, este seguimiento permite una intervención oportuna ante cualquier desviación significativa del escenario previsto.

La crisis geopolítica entre Estados Unidos e Irán genera alzas en los precios internos de gasolina, gasoil y factura eléctrica en República Dominicana. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

El proceso mediante el cual las crisis internacionales afectan la economía local aparece detallado en un análisis firmado por el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. La dependencia sostiene que la consistencia de las cifras oficiales refleja fielmente la transmisión de las dinámicas globales, descartando distorsiones metodológicas en la medición del costo de vida.

Indicadores y percepción del costo de vida en la población

El informe del Banco Central subraya que el índice de precios oficial puede diferir de la experiencia particular de los hogares, debido a la diversidad de hábitos de consumo y niveles de ingreso. Señala que “dependiendo de los hábitos de consumo y poder adquisitivo, los hogares experimentan inflaciones distintas y esta heterogeneidad de ninguna manera invalida la utilidad y consistencia del indicador oficial de inflación”.

En la publicación se reitera que el índice ha recogido de forma “fidedigna, fehaciente y metodológicamente robusta” tanto los choques internos como los externos. La institución sostiene que la calidad de sus estadísticas permite reflejar la transmisión de eventos internacionales a la economía dominicana, descartando que los métodos actuales subestimen el costo de la vida para la mayoría de la población.

Dinámica internacional y ajuste de precios internos

El conflicto geopolítico en Oriente Medio, especialmente la tensión entre Estados Unidos e Irán, continúa presionando los mercados energéticos globales y, por extensión, la estructura de costos local. El Banco Central prevé que, si el Gobierno mantiene los ajustes en combustibles y electricidad, la inflación se mantendrá por encima del 5 %, afectando la economía doméstica.

Según el Banco Central, los diferentes hábitos de consumo y niveles de ingreso explican la percepción dispar de la inflación entre los hogares. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

Este contexto ha llevado a un incremento en los subsidios estatales a los hidrocarburos, generando una presión adicional sobre las finanzas públicas.

La entidad monetaria subrayó la importancia de evaluar con rigor las sugerencias y observaciones de los analistas económicos, aunque resaltó que cualquier objeción sobre la integridad de sus datos debe basarse en pruebas y métodos verificables. “Las sugerencias constructivas y planteamientos de los economistas, especialmente de los más calificados del país, deben ponderarse y tomarse en consideración”, señala el documento, aunque insiste en la necesidad de rigor para cualquier crítica.

El índice de precios al consumidor, según el banco, ha demostrado su capacidad para captar de manera precisa los efectos de las crisis externas y las políticas internas, sirviendo como referencia confiable para la toma de decisiones en materia económica y monetaria.