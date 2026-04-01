República Dominicana

Economía dominicana acelera su crecimiento interanual al 3.9 % en febrero, según el Banco Central

La actividad productiva de la República Dominicana registró en febrero de 2026 su mayor incremento en once meses, con el impulso de sectores clave como la minería, la construcción, los servicios y el turismo internacional

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El crecimiento económico de República Dominicana en febrero de 2026 alcanzó un 3,9 %, el nivel más alto en once meses, según el IMAE. (Foto: cortesía)
El crecimiento económico de República Dominicana en febrero de 2026 alcanzó un 3,9 %, el nivel más alto en once meses, según el IMAE. (Foto: cortesía)

El crecimiento económico de la República Dominicana alcanzó en febrero de 2026 su mayor ritmo de expansión en casi un año, con un alza interanual del 3.9 %.

Este resultado representa el nivel más elevado en once meses, consolidando un promedio acumulado de 3,7 % en los dos primeros meses del año, según datos preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE).

Durante enero y febrero, el repunte se apoyó especialmente en la minería, la construcción y el sector servicios. Las cifras del Banco Central muestran que el sector minero experimentó un crecimiento de 9.4 %, mientras que la construcción avanzó 5.8 % y los servicios, en su conjunto, crecieron 3.5 %.

Entre las actividades de servicios, se destacó la enseñanza con un incremento de 7 %, seguida por salud (6 %), hoteles, bares y restaurantes (5.3 %), así como la intermediación financiera y seguros (5.2 %).

En lo que respecta a la construcción, la variación positiva acumulada responde al aumento de la inversión pública en obras de infraestructura y a la actividad privada, con proyectos residenciales, comerciales y turísticos. La disponibilidad de tasas de interés más favorables durante el periodo también facilitó la expansión del sector.

Acumula un crecimiento promedio de 3.7 % para los primeros dos meses del presente año. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)
Acumula un crecimiento promedio de 3.7 % para los primeros dos meses del presente año. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)

El sector turístico mostró una recuperación notable. Entre enero y febrero de 2026 se contabilizaron 1.649.926 turistas internacionales que ingresaron por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 10 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. El desempeño de hoteles, bares y restaurantes estuvo vinculado directamente con este flujo de visitantes.

El sector de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó una expansión de 5.2 % en el periodo. Este crecimiento fue impulsado, en parte, por el aumento del crédito al sector privado, que registró un salto de 8.1 % respecto a febrero de 2025, equivalente a RD$188 mil millones adicionales, junto con un desempeño positivo en los ingresos por primas y comisiones de las empresas de este rubro.

Las actividades de manufactura local y de zonas francas también mostraron avances. La manufactura local creció 2.4 %, impulsada por la producción de bebidas alcohólicas y minerales no metálicos. Por su parte, la manufactura de zonas francas registró un alza de 1.2 %, reflejada en exportaciones que sumaron USD 1.241,4 millones.

El sector agropecuario avanzó un 3,2 % debido a medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, mejorando la seguridad alimentaria nacional. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)
El sector agropecuario avanzó un 3,2 % debido a medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, mejorando la seguridad alimentaria nacional. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)

La minería mantuvo un ritmo destacado, con un crecimiento acumulado de 9.4 % hasta febrero, favorecido por mayores volúmenes de extracción de oro, plata, arena y grava. Este repunte sectorial aportó al desempeño general de la economía en el periodo.

En la agropecuaria, el avance fue de 3.2 % en los primeros dos meses de 2026. El incremento en la producción de alimentos como aguacate, plátano, guineo, huevos y leche cruda estuvo respaldado por medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, orientadas a fortalecer el desarrollo agroforestal y la seguridad alimentaria nacional.

La economía dominicana inició el año 2026 con una trayectoria positiva. En los primeros dos meses, el crecimiento interanual promedio fue de 3.7 %, impulsado por la minería, la construcción, el turismo y los servicios financieros, en un contexto de recuperación de la demanda interna y un entorno internacional desafiante.

Frente a la volatilidad global, el Banco Central reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica. El organismo sigue atento a la evolución de los precios internacionales, especialmente del petróleo y sus derivados, debido a los conflictos geopolíticos que alteran la oferta mundial. El objetivo es responder con políticas oportunas para mantener la inflación bajo control y asegurar el equilibrio económico en el país.

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