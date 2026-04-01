Economía dominicana acelera su crecimiento interanual al 3.9 % en febrero, según el Banco Central

El crecimiento económico de República Dominicana en febrero de 2026 alcanzó un 3,9 %, el nivel más alto en once meses, según el IMAE. (Foto: cortesía)

El crecimiento económico de la República Dominicana alcanzó en febrero de 2026 su mayor ritmo de expansión en casi un año, con un alza interanual del 3.9 %.

Este resultado representa el nivel más elevado en once meses, consolidando un promedio acumulado de 3,7 % en los dos primeros meses del año, según datos preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE).

Durante enero y febrero, el repunte se apoyó especialmente en la minería, la construcción y el sector servicios. Las cifras del Banco Central muestran que el sector minero experimentó un crecimiento de 9.4 %, mientras que la construcción avanzó 5.8 % y los servicios, en su conjunto, crecieron 3.5 %.

Entre las actividades de servicios, se destacó la enseñanza con un incremento de 7 %, seguida por salud (6 %), hoteles, bares y restaurantes (5.3 %), así como la intermediación financiera y seguros (5.2 %).

En lo que respecta a la construcción, la variación positiva acumulada responde al aumento de la inversión pública en obras de infraestructura y a la actividad privada, con proyectos residenciales, comerciales y turísticos. La disponibilidad de tasas de interés más favorables durante el periodo también facilitó la expansión del sector.

Acumula un crecimiento promedio de 3.7 % para los primeros dos meses del presente año. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)

El sector turístico mostró una recuperación notable. Entre enero y febrero de 2026 se contabilizaron 1.649.926 turistas internacionales que ingresaron por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 10 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. El desempeño de hoteles, bares y restaurantes estuvo vinculado directamente con este flujo de visitantes.

El sector de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó una expansión de 5.2 % en el periodo. Este crecimiento fue impulsado, en parte, por el aumento del crédito al sector privado, que registró un salto de 8.1 % respecto a febrero de 2025, equivalente a RD$188 mil millones adicionales, junto con un desempeño positivo en los ingresos por primas y comisiones de las empresas de este rubro.

Las actividades de manufactura local y de zonas francas también mostraron avances. La manufactura local creció 2.4 %, impulsada por la producción de bebidas alcohólicas y minerales no metálicos. Por su parte, la manufactura de zonas francas registró un alza de 1.2 %, reflejada en exportaciones que sumaron USD 1.241,4 millones.

El sector agropecuario avanzó un 3,2 % debido a medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, mejorando la seguridad alimentaria nacional. (Imagen: Banco Central de República Dominicana)

La minería mantuvo un ritmo destacado, con un crecimiento acumulado de 9.4 % hasta febrero, favorecido por mayores volúmenes de extracción de oro, plata, arena y grava. Este repunte sectorial aportó al desempeño general de la economía en el periodo.

En la agropecuaria, el avance fue de 3.2 % en los primeros dos meses de 2026. El incremento en la producción de alimentos como aguacate, plátano, guineo, huevos y leche cruda estuvo respaldado por medidas de apoyo técnico y financiero del Gobierno, orientadas a fortalecer el desarrollo agroforestal y la seguridad alimentaria nacional.

La economía dominicana inició el año 2026 con una trayectoria positiva. En los primeros dos meses, el crecimiento interanual promedio fue de 3.7 %, impulsado por la minería, la construcción, el turismo y los servicios financieros, en un contexto de recuperación de la demanda interna y un entorno internacional desafiante.

Frente a la volatilidad global, el Banco Central reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica. El organismo sigue atento a la evolución de los precios internacionales, especialmente del petróleo y sus derivados, debido a los conflictos geopolíticos que alteran la oferta mundial. El objetivo es responder con políticas oportunas para mantener la inflación bajo control y asegurar el equilibrio económico en el país.