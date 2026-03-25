República Dominicana adopta la firma digital cualificada para órdenes de pago en el sector público

Firma electrónica. (Adobe Stock)

El Gobierno dominicano anunció la implementación de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago en las entidades públicas, en una iniciativa destinada a reducir los tiempos administrativos y fortalecer el control interno. La plataforma se implementará a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef) y el gestor de firma gubernamental Firmagob, en línea con los objetivos de transformación digital y modernización que impulsa la administración de Luis Abinader, respaldados por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, según comunicó el medio económico dominicano elDinero.

A diferencia de anteriores reformas, la medida exige que la firma digital cualificada sea obligatoria para el gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, organismos de la seguridad social y entidades estatales que operan presupuestariamente a través de Sigef.

El plan de despliegue, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, plantea una puesta en marcha progresiva para facilitar la adaptación administrativa y tecnológica, detalló el medio.

La formalización de la política fue avalada por los titulares de los organismos responsables: Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; Geraldo Espinosa, contralor general de la República; y Luis Delgado, tesorero nacional. Durante la firma conjunta del acuerdo, Díaz expresó que el país “avanza hacia una gestión moderna, eficiente y mucho más transparente con la mirada puesta en la mejora de procesos y facilitar el día a día de los ciudadanos”, publicó elDinero.

Primer plano de una mano femenina firmando un documento electrónico en una tableta con un lápiz óptico. Concepto de firma electrónica y tecnologías modernas (Freepik).

Cambios en la validez de documentos y reportes obligatorios

Una vez aplicada la medida, la Contraloría General de la República validará para sus funciones de revisión, fiscalización y control interno los expedientes electrónicos y los documentos firmados digitalmente en Sigef y Firmagob. Así, la Tesorería Nacional podrá ejecutar pagos con base en estos documentos, dice la publicación.

Las instituciones que queden bajo el alcance de la resolución deberán presentar reportes regulares sobre la cantidad de órdenes de pago tramitadas y firmadas digitalmente, tiempos de gestión y autorización, incidencias técnicas o administrativas, uso de mecanismos de contingencia y la nómina de funcionarios autorizados como firmantes principales o alternos. Estos insumos resultarán esenciales para el seguimiento, la trazabilidad y los procesos de auditoría internos, indica elDinero.

Función de Sigef y testimonios del Ejecutivo

La plataforma Sigef, utilizada para el registro y control de aspectos presupuestarios, de tesorería y contabilidad en las operaciones estatales, será el eje técnico de la digitalización. El procedimiento de adquisiciones de bienes, contratación de servicios, obras, nóminas y financiamiento estatal integrará herramientas orientadas a maximizar eficiencia, seguridad y transparencia en la administración pública dominicana.

Estos insumos resultarán esenciales para el seguimiento, la trazabilidad y los procesos de auditoría internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró que la política “permitirá seguir avanzando hacia la consecución de un Estado moderno, mediante la agilización de trámites que permitan reducir tiempos de manera segura y así elevar el nivel de competitividad del país”, de acuerdo a la nota del medio.