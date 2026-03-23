Gobierno dominicano entregó más de 2,000 títulos de propiedad en San Pedro de Macorís

El presidente Luis Abinader entrega más de 2.100 títulos de propiedad a familias de San Pedro de Macorís para garantizar seguridad jurídica. (Cortesía: Titulación de Terrenos del Estado)

La entrega oficial de más de 2,100 títulos de propiedad por parte del presidente Luis Abinader transformó este domingo 22 de marzo a cientos de familias de San Pedro de Macorís, que desde ahora cuentan con documentación legal que acredita la posesión de sus viviendas. Esta acción tiene como objetivo central brindar seguridad jurídica, facilitar el acceso al crédito formal y multiplicar el valor patrimonial de los inmuebles, impulsando de manera directa el desarrollo local.

Al dirigirse a los presentes en el complejo deportivo de la ciudad, Abinader enfatizó el impacto concreto de la titulación en la vida de los beneficiarios. El mandatario explicó que la validez del título permite a las familias utilizar la propiedad como garantía en el sistema bancario y detalló: “Con ese título de propiedad… ustedes pueden ir a un banco y pedir un préstamo para hacer una segunda planta, un negocio, un apartamento para un hijo o para rentarlo, y realmente convertirse en objeto de crédito de la banca formal”, señaló el mandatario.

La jornada, coordinada por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, forma parte de un programa sostenido que busca reducir la informalidad e incrementar el patrimonio a nivel nacional. El propio presidente destacó que este programa tiene un seguimiento personal diario y remarcó la prioridad del municipio dentro del plan: “Prácticamente diario estoy atento para llevar la titulación a todo el territorio nacional, aunque ustedes llevan la delantera aquí en San Pedro con más títulos”.

La titulación oficial permite a los beneficiarios usar sus viviendas como garantía para acceder al crédito en el sistema bancario formal. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

En relación a la magnitud del proceso, Abinader detalló que el proyecto en curso abarca 4,300 títulos en total, de los cuales una parte significativa está lista para ser entregada pero aún permanece pendiente por razones ajenas a la voluntad del Gobierno. La explicación del mandatario fue precisa: “Aquí vamos a entregar hoy 2,100 títulos, pero en total este proyecto son 4,300 titulos en la caja fuerte”. Convocó a los líderes comunitarios a colaborar para acelerar la regularización de quienes por desacuerdos familiares o ausencia residen fuera del país y aún no han recibido su documentación.

Según la información provista por la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, familias de San Pedro de Macorís esperaban desde hace años la legalización definitiva de sus viviendas. Con este respaldo, no solo adquieren seguridad jurídica, sino que podrán acceder a nuevas oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

San Pedro de Macorís lidera el avance del programa nacional de legalización de terrenos impulsado por la Comisión de Titulación. (Foto cortesía @PresidenciaRD).

Más de seis mil títulos adicionales en proceso para San Pedro de Macorís

La relevancia del acto no termina en la entrega inmediata. Abinader confirmó que el proceso de titulación en la región continúa con casi 6,000 títulos adicionales ya en cartera, administrados a través del CEA y actualmente en gestión para ser adjudicados en los próximos siete u ocho meses, una vez resueltas litigios legales aún en trámite. El presidente subrayó que la existencia de propiedad legal y activa es esencial: “Ningún país del mundo se desarrolla sin tener propiedad y títulos de propiedad”, insistió ante la comunidad.

El mandatario también abordó otras solicitudes de la comunidad, argumentando que ha realizado gestiones con el Servicio Nacional de Salud y Obras Públicas para culminar prontamente las obras hospitalarias y el asfaltado urbano: “El Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa (MUSA), me dicen que en dos meses ya está totalmente listo. También el nombramiento del personal. Llamé también a Obras Públicas para que acelere todo lo que es el asfalto y bacheo”, dijo Abinader.

El Gobierno acelera obras hospitalarias y el plan de asfaltado urbano en San Pedro, como parte del compromiso con el desarrollo local integral. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

Titulación y contexto social en San Pedro de Macorís

La consolidación de la legalidad en la tenencia de viviendas en San Pedro de Macorís responde a una demanda histórica. La formalización elimina el temor a ventas forzadas y otorga certeza sobre el futuro patrimonial. “Hoy se hace justicia social. Hoy ustedes van a dormir con más tranquilidad. Ya saben que el gobierno que le va a vender a un tercero para que ese tercero vaya a cobrarle a ustedes como ha pasado antes. Eso no lo hacemos en el gobierno, sino que se lo damos a la gente directamente”, declaró el jefe de Estado durante la ceremonia, según la transcripción oficial de la Presidencia.

La actividad reunió a representantes del Gobierno, autoridades locales y líderes comunitarios. Cada título entregado representa una garantía legal para las familias, habilitándolas para incorporar su hogar al sistema financiero, emprender mejoras y dejar un legado a sus hijos. El presidente Luis Abinader cerró su intervención instando a los beneficiarios a preservar y aprovechar este derecho, reiterando: “Guarden su título, utilícenlo bien y sepan que ya eso es de ustedes”.