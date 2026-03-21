Tarifas al alza: Aumentos en el precio del combustible elevan el costo de los boletos aéreos en República Dominicana

Tras un alza acumulada de casi RD$90 en 15 días, el sector aeronáutico dominicano entra en fase de ajuste tarifario para garantizar su sostenibilidad financiera (Imagen Ilustrativa Infobae).

La volatilidad en los mercados energéticos globales ha colocado al sector aeronáutico de República Dominicana en una situación de alta tensión. El más reciente anuncio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre el aumento de los precios de los combustibles generó inquietud entre las aerolíneas locales.

El incremento en el costo del Avtur, combustible clave para la aviación, obliga a las compañías aéreas a preparar un ajuste inmediato en los precios de los pasajes, medida que impactará tanto a los viajeros nacionales como al flujo turístico internacional.

A partir de este día 21 al 27 de marzo de 2026, el MICM estableció el precio del Avtur en RD$ 323.49 por galón, lo que representa un aumento de RD$ 21.09 respecto a la semana anterior. Este salto no es un hecho aislado. Según cifras oficiales, en solo quince días este insumo esencial ha subido más de RD$ 88, tensionando la estructura de costos de toda la industria aeronáutica.

El precio de la gasolina premium quedó fijado en RD$305.10 y la regular en RD$287.50, tras las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. (Cortesía: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes)

Por lo que, las aerolíneas dominicanas, agrupadas en la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), manifestaron su preocupación ante el nuevo escenario. El presidente de la entidad, Omar Chahin, afirmó que el sector ya agotó su capacidad de absorber las variaciones en el precio de los combustibles.

“El combustible representa entre el 25% y el 35% de los costos totales de operación de una aerolínea. Con estos niveles de precios, ese porcentaje crece y pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas”, declaró Chahin en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), de acuerdo a lo recogido por AP.

Aerolíneas dominicanas prevén alzas inmediatas en pasajes por presión de costos y rutas más largas

Las compañías nacionales, como Arajet, Sky High, Air Century y RED Air, analizan un incremento tarifario de entre 10% y 12% en los boletos de avión para compensar el alza de sus costos operativos.

Esta decisión busca evitar un deterioro financiero mayor, aunque genera preocupación entre los usuarios, especialmente en vísperas de la temporada alta de viajes. Estos aumentos podrían aplicarse de manera inmediata, lo que modificaría las previsiones de las principales agencias de turismo y afectaría la llegada de visitantes internacionales.

La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas confirmó el incremento en las tarifas, explicando que es insostenible continuar absorbiendo los altos costos operativos. El alza se debe al contexto internacional de volatilidad en los mercados energéticos.

La situación de las aerolíneas se agrava además por la reconfiguración de rutas internacionales. Diversas compañías han debido modificar sus trayectorias para evitar sobrevolar zonas de conflicto, lo que incrementa tanto el consumo de combustible como los costos de seguros. Esta combinación de factores repercute en los boletos que pagan los pasajeros dominicanos, quienes ya enfrentan un escenario de precios elevados en otros rubros de la economía.

El reto de mantener la sostenibilidad

El desafío para el Gobierno dominicano consiste en equilibrar la protección a los consumidores y la viabilidad de los operadores aéreos. Mientras los subsidios logran suavizar la subida de la gasolina y el gasoil, el Avtur y el Kerosene quedan expuestos a los vaivenes del mercado internacional. El Estado anticipó que revisará periódicamente la estructura de precios y los mecanismos de apoyo, aunque no se prevén cambios inmediatos en la política de subsidios para los combustibles aeronáuticos.

Para los viajeros dominicanos, el aumento en los pasajes llega en un periodo de alta demanda. La introducción de la nueva cédula de identidad para los dominicanos en el exterior y el crecimiento del turismo en 2026 plantean un escenario de mayor movimiento aéreo.