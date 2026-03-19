Fiscalía Dominicana recibió más de 73 mil denuncias de violencia de género

República Dominicana registra más de 73 mil denuncias por violencia intrafamiliar, de género y sexual durante el último año, según la Fiscalía. (Foto cortesía Procuraduría)

República Dominicana enfrenta actualmente una ola de violencia que se refleja en las cifras difundidas por la Fiscalía. El país registró más de 73 mil denuncias por violencia intrafamiliar, de género y sexual en el último año, según el informe presentado por la procuradora general de la República, Yeny Berenice Reynoso, durante el acto de Rendición de Cuentas de la Gestión del Ministerio Público (marzo 2025-marzo 2026), según informó el mismo Ministerio Público.

El informe oficial detalla que fueron 73,295 los casos atendidos en jurisdicciones de todo el territorio nacional. De acuerdo con las cifras reveladas por el Ministerio Público y citadas por el mismo informe, enero y marzo fueron los meses que concentraron los picos más altos, con 6,954 y 6,568 denuncias respectivamente.

Los meses de enero y marzo concentran los picos más altos de denuncias de violencia en República Dominicana, superando las seis mil cada mes. (Quadratín Oaxaca)

El análisis anual muestra que, si bien en la primera mitad del periodo informado se llegó a un promedio mensual de 6,300 denuncias, en el último trimestre la cifra descendió hasta los 5,300 casos al mes en noviembre y diciembre.

La procuradora Reynoso subrayó la importancia de esta tendencia y puntualizó que “estas cifras representan procesos abiertos en fiscalías, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección a las víctimas para frenar el ciclo de violencia que afecta a miles de familias dominicanas”, en palabras recogidas durante el acto de rendición de cuentas.

El informe desglosa también la distribución demográfica y geográfica de los involucrados en las denuncias. El 57.25% de las personas denunciantes corresponden al género masculino y el 84.29% de los denunciados también son hombres. Aproximadamente el 85% de quienes conforman estos grupos tienen menos de 34 años, lo que señala una incidencia fuerte de la violencia en las generaciones más jóvenes.

El Ministerio Público informa una reducción en el promedio mensual de denuncias de violencia intrafamiliar durante el último trimestre del periodo evaluado. (Foto cortesía Ministerio Público)

Por regiones, Santo Domingo Este concentra la mayor cantidad de denuncias durante el periodo evaluado, totalizando 17,687 casos, cifra que representa cerca de una cuarta parte del total nacional. Le siguen Santiago con 5,988 denuncias, Santo Domingo Oeste con 5,014, San Cristóbal con 4,107 y el Distrito Nacional con 3,987. Estas cinco jurisdicciones suman el grueso de las intervenciones de la Fiscalía, cifra que ilustra la presión sobre los servicios de atención en los principales núcleos urbanos del país.

En el Este, la Fiscalía de Higüey reportó 2,871 casos y La Romana1,849 denuncias. En el Cibao, además de Santiago, destacan los registros de San Francisco de Macorís registra 2,691 y La Vega con 1,273. Por contraste, las demarcaciones con menor número de denuncias formales fueron San José de Ocoa con un total de 38, Independencia/Jimaní con 215 y Elías Piña suma 296. Las autoridades evaluarán si estas cifras menores derivan de una baja incidencia real o responden a obstáculos para acceder a los canales de denuncia.

La procuradora Yeny Berenice Reynoso anuncia la creación del programa Vitalia y el primer boletín trimestral especializado en violencia de género y sexual en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio Público)

Como respuesta institucional a la magnitud de la problemática, Yeny Berenice Reynoso anunció durante la presentación que la situación impulsó la puesta en marcha de la iniciativa Vitalia en temas de violencia de género e intrafamiliar. Este programa, según explicó Reynoso, instauró “el primer boletín que se emitirá cada tres meses, dedicado a los temas de violencia de género intrafamiliar y sexual”, con el objetivo de monitorear y enfrentar de manera regular la evolución de estos casos en el país.